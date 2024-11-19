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引领中秘全面战略伙伴关系迈上新台阶

——秘鲁各界人士高度评价习近平主席国事访问

2024年11月19日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　应秘鲁总统博鲁阿尔特邀请，国家主席习近平近日对秘鲁进行国事访问。中秘两国元首在秘鲁首都利马总统府举行会谈，就双边关系和共同关心的问题深入交换意见，达成广泛共识。接受本报记者采访的秘鲁各界人士表示，习近平主席此访成果丰硕，推动两国务实合作提质升级，引领两国全面战略伙伴关系迈上了新台阶。

　　钱凯港开港，一条新时代亚拉陆海新通道诞生

　　访问期间，习近平主席同博鲁阿尔特总统以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。习近平主席指出，如今的钱凯港，正在成为“新时代的印加古道”新起点。“从钱凯到上海”，我们正在见证的，不仅是共建“一带一路”倡议在秘鲁的生根开花，也是一条新时代亚拉陆海新通道的诞生。

　　钱凯港一期工程可以将秘鲁到中国的海运时间缩短至23天。秘鲁国家工业协会主席费利佩·詹姆斯表示，钱凯港不仅缩短了秘鲁与亚洲国家之间的货物运输时间，也将有力巩固秘鲁衔接陆海、联通亚洲和拉美的门户地位。“钱凯港使秘鲁有望成为拉美南太平洋沿岸的物流枢纽。”费利佩·詹姆斯说。

　　“近年来，秘鲁的农产品、渔业产品等出口量显著增长。”秘鲁生产部前部长阿方索·委拉斯开兹表示，在两国元首见证下开港的钱凯港，将助力秘鲁特色产品拓展更广阔的市场，有力提升当地民众收入。

　　习近平主席指出，我们要共同把钱凯港建设好、经营好，使“从钱凯到上海”真正成为促进中秘和中拉共同发展的繁荣之路。

　　《秘鲁人报》总编辑鲁道夫·埃斯皮纳尔表示：“中国与包括秘鲁在内的广大发展中国家合作，有助于促进经济发展。作为地区大港，钱凯港将助力地区国家深化经贸合作，实现共同发展。”

　　“钱凯港是拉美地区的现代化智慧港口，将为秘鲁带来新能源汽车、锂电池等中国产品，为秘鲁民众提供更多工作机会，有效促进秘鲁经济社会发展。”秘鲁作家、电视节目编导玛莎·多丽丝表示。

　　自贸协定升级议定书签署，促进经贸往来

　　访问期间，两国元首共同见证签署《中华人民共和国政府与秘鲁共和国政府关于共建“一带一路”的合作规划》《中华人民共和国政府和秘鲁共和国政府自由贸易协定升级议定书》，并见证交换经贸、产业投资、工业园区、教育、绿色发展等领域多项双边合作文件。

　　“秘鲁和中国有着共同的发展诉求，中国式现代化的发展经验值得广大发展中国家借鉴。”秘鲁国立圣马科斯大学亚洲研究中心主任卡洛斯·阿基诺表示，“升级的自贸协定根据两国贸易往来特点进行了更新和扩容，在原有协定基础上新增了竞争政策、全球供应链、环境与贸易等新章节，更能适应当前全球贸易投资领域发展趋势，将有力提升秘中经贸合作效率、降低成本。期待中国经济继续稳定增长，为秘中经贸合作创造更多可能，为全球经济带来更多正面溢出效应。”

　　秘鲁家庭农业科研中心教授、经济社会学家阿莱航德罗·洛佩兹表示，秘中签署自贸协定升级议定书，将进一步降低两国进出口成本，有助于秘鲁牛油果、藜麦、柠檬、浆果、紫玉米等特色农产品出口，也有望为秘鲁农业领域带来更多投资。

　　“习近平主席对秘鲁的国事访问推动秘中合作迈上了新台阶，将为秘鲁带来更多发展机遇。”秘鲁科技大学校长乔纳森·戈尔甘特表示，期待未来有更多秘鲁特色产品进入中国市场，也希望更多来自中国的科技产品丰富秘鲁消费者的选择。

　　“中国是拉美地区第二大贸易伙伴和主要投资来源国，是我们的重要合作伙伴。”秘鲁天主教大学东方研究中心教授埃斯特万·普勒表示，包括秘鲁在内的拉美国家都致力于发展开放型经济，推动贸易投资自由化便利化。秘中自贸协定升级将进一步加强拉美与中国的贸易联系，为民众带来实实在在的福祉。

　　秘中加强交流、共同发展，造福更多民众

　　习近平主席在同博鲁阿尔特总统举行会谈时指出，双方要统筹推进矿产能源、基础设施、交通通信等传统领域合作，拓展数字经济、人工智能、绿色航运、电动汽车、光伏产业等新兴领域合作。

　　访问前夕，习近平主席在《秘鲁人报》发表的署名文章中提到拉斯邦巴斯铜矿项目，这让邦巴斯矿业公司负责公司事务与可持续发展的副总裁克劳迪奥·卡塞雷斯格外自豪。他说：“秘中务实合作迎来了重要机遇。未来，我们将进一步助力秘鲁基础设施建设，推动更多技术和知识转移，创造新的发展机会，保障和改善民生。”

　　秘鲁圣伊格纳西奥德洛约拉大学传媒学院院长罗兰多·罗德里奇表示，中国与时俱进的科技创新能力令人惊叹，在能源转型尤其是可再生能源开发领域成果丰硕，“期待秘中在这些领域加强交流、共同发展，造福更多民众”。

　　中秘同为文明古国。双方在此次发表的联合声明中重申，愿推动两国文化机构、艺术团组和艺术家交流互访，加强在文化遗产保护、保存、返还等领域的合作交流。双方同意加强教育机构、教师、研究人员和学生间交流，促进奖学金互换和体育领域合作。

　　“秘中此次签署相关文件，为双方人文交流合作作出了规划。”秘鲁文化部部长法布里西奥·瓦伦西亚说，中国拥有善于保护和修复文物古迹的专家和技术，与中方交流有利于我们更好地保护秘鲁的文化遗产。

　　“习近平主席此访为秘中人文交流合作注入了新的动力。秘中之间保持文化和学术交流对两国民众增进交流、理解和友谊至关重要。”秘鲁里卡多·帕尔玛大学孔子学院秘方院长塞西莉亚·特略表示，孔子学院将继续发挥优势，让秘中学生加深对彼此的了解，做秘中友好交往的使者。随着钱凯港开港，相信会有越来越多中国企业到秘鲁投资兴业，掌握中文将成为秘鲁年轻人的一项优势技能。

　　此访期间，秘鲁钱凯市与中国苏州市建立了友城关系。钱凯市市长阿尔瓦雷斯表示：“希望通过与苏州建立友城关系，加强与中国各领域的交往合作，向中国学习先进科学技术和发展经验，进一步带动秘鲁的发展。”

　　（本报利马11月18日电  记者杨一、颜欢、谢佳宁、宋亦然、王远、王迪、姜波、张朋辉、王新萍）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月19日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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