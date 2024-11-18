人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：中方愿同东南亚国家一道为地区和平与繁荣发展贡献更大力量

2024年11月18日20:42 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月18日电（记者曹嘉玥）外交部发言人林剑18日在例行记者会上表示，中国同东南亚国家交往再掀高潮，展现了地区国家团结合作、携手发展的共同愿望。中方愿同东南亚国家一道，进一步增进理解互信、深化友好合作、共同发展振兴，为地区和平与繁荣发展贡献更大力量。

林剑说，近期，中国同东南亚国家交往再掀高潮，展现了地区国家团结合作、携手发展的共同愿望，也彰显了中国同周边国家关系的高水平发展。

“中国和东南亚国家是山水相连、人文相亲的好邻居，也是利益相融、命运与共的好伙伴。”林剑说，在元首外交引领下，双方高质量合作不断开花结果，命运共同体建设迈出坚实步伐。

林剑介绍，中印尼就构建具有地区和全球影响力的命运共同体达成重要共识，中国同马来西亚、同湄公河国家双多边命运共同体建设迈上新高度。中国分别同马来西亚、新加坡签署“一带一路”合作规划。雅万高铁正式开通一年，累计发送旅客超600万人次。中老铁路客货两旺，持续释放黄金大通道效应。马来西亚东海岸铁路建设稳步推进，中老泰国际货物列车正式开行。中国－东盟自贸区3.0版升级谈判实质性结束。中国同泰国、马来西亚、新加坡、老挝等免签安排成效显著，“澜湄签证”正式落地。中国同有关国家就妥善管控涉海分歧，加强海上合作，加快“南海行为准则”磋商，共同维护南海和平稳定达成重要共识。

林剑表示，亚洲乃至亚太地区是中国同周边国家共同的家园。中方始终将周边置于外交全局首要位置，愿同东南亚国家一道，继续践行亲诚惠容理念，高质量共建“一带一路”，推进和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”建设，进一步增进理解互信、深化友好合作、共同发展振兴，为各自现代化进程注入强劲动力，为地区和平与繁荣发展贡献更大力量。

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部