新华社北京11月18日电（记者曹嘉玥）外交部发言人林剑18日在例行记者会上表示，中国同东南亚国家交往再掀高潮，展现了地区国家团结合作、携手发展的共同愿望。中方愿同东南亚国家一道，进一步增进理解互信、深化友好合作、共同发展振兴，为地区和平与繁荣发展贡献更大力量。

林剑说，近期，中国同东南亚国家交往再掀高潮，展现了地区国家团结合作、携手发展的共同愿望，也彰显了中国同周边国家关系的高水平发展。

“中国和东南亚国家是山水相连、人文相亲的好邻居，也是利益相融、命运与共的好伙伴。”林剑说，在元首外交引领下，双方高质量合作不断开花结果，命运共同体建设迈出坚实步伐。

林剑介绍，中印尼就构建具有地区和全球影响力的命运共同体达成重要共识，中国同马来西亚、同湄公河国家双多边命运共同体建设迈上新高度。中国分别同马来西亚、新加坡签署“一带一路”合作规划。雅万高铁正式开通一年，累计发送旅客超600万人次。中老铁路客货两旺，持续释放黄金大通道效应。马来西亚东海岸铁路建设稳步推进，中老泰国际货物列车正式开行。中国－东盟自贸区3.0版升级谈判实质性结束。中国同泰国、马来西亚、新加坡、老挝等免签安排成效显著，“澜湄签证”正式落地。中国同有关国家就妥善管控涉海分歧，加强海上合作，加快“南海行为准则”磋商，共同维护南海和平稳定达成重要共识。

林剑表示，亚洲乃至亚太地区是中国同周边国家共同的家园。中方始终将周边置于外交全局首要位置，愿同东南亚国家一道，继续践行亲诚惠容理念，高质量共建“一带一路”，推进和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”建设，进一步增进理解互信、深化友好合作、共同发展振兴，为各自现代化进程注入强劲动力，为地区和平与繁荣发展贡献更大力量。

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