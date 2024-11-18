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外交部：中方期待同各方深化亚太合作，造福亚太人民

2024年11月18日19:50 | 来源：新华网
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新华社北京11月18日电（记者曹嘉玥）外交部发言人林剑18日在例行记者会上表示，2026年中方将第三次担任亚太经合组织东道主，期待同各方共同落实2040年布特拉加亚愿景，深化亚太合作，造福亚太人民。

林剑说，当地时间11月16日，亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议在秘鲁利马举行。习近平主席出席会议并发表重要讲话，为推动构建亚太命运共同体、开创亚太发展新时代提出三点建议：

一是构建开放融通的亚太合作格局。坚持多边主义和开放型经济大方向，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，着力推进区域经济一体化和互联互通，维护产业链供应链稳定通畅。二是培育绿色创新的亚太增长动能。要抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，在人工智能、量子信息、生命健康等前沿领域加强交流合作，营造开放、公平、公正、非歧视的创新生态，推动亚太地区实现生产力跃升。坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，推动数字化绿色化协同转型发展，塑造亚太发展新动能新优势。三是树牢普惠包容的亚太发展理念。要加强经济技术合作，加大对发展中经济体和弱势群体的支持，共同做大并分好经济发展“蛋糕”，让更多经济体、更多民众共享发展成果。

“习近平主席强调，改革开放是中国和世界共同发展进步的历史进程。中国发展将为亚太和世界发展提供更多新机遇。中方欢迎各方继续搭乘中国发展快车，为实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界各国现代化共同努力。”林剑说。

林剑介绍，此次亚太经合组织领导人会议核可了中方2026年亚太经合组织主办权，这将是中国第三次担任亚太经合组织东道主。“中方期待同各方共同落实2040年布特拉加亚愿景，深化亚太合作，造福亚太人民。”他说。

(责编：卫嘉、白宇)

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