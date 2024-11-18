新华社杭州11月18日电（记者卜寄傲、魏一骏）11月，中欧班列迎来了两件“大事”：班列累计开行突破10万列；义乌中欧班列迎来开行10周年节点。它们意味着，中欧班列的发展来到了一个新的起点。

随着轰鸣的汽笛声，一辆满载着各色货物的“钢铁巨龙”出发，它将经过草原、山峦和关隘，最终抵达大陆的另一端。而“巨龙”蜿蜒的身躯，串起一个个国家和地区，也让人们的心靠得更近。

一张网

2013年，共建“一带一路”倡议提出，中欧班列应运而生，一条壮阔的“线”就此画出。一个个数据，印证着中欧班列的发展成效：2016年至2023年，中欧班列年开行量由1702列增加到超1.7万列，增长近10倍；开行万列所需时间由开行之初的90个月缩短为现在的6个月……

“共赢”是这条“线”不变的主题。随着中欧班列的开行，越来越多的中国商品走进欧洲市场。在效率高、线路广和全天候的优势下，搭建起一条联通中国与欧洲的“桥梁”。

11月15日，第10万列中欧班列——X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）在重庆团结村中心站准备发车。新华社记者 王全超 摄

“最大的感慨就是货物的种类变多了，班列刚刚开通的时候，都是我们运到国外的货物比较多，现在回程也有很多国外的货物回来，而且我们的产品种类也变得多元，例如花木、新能源汽车等也通过班列远销海外，做大市场。”成都国际铁路班列有限公司副总经理王玮琨说。

在铁路部门的努力下，中欧班列境外通道网络格局日趋完善，不仅连通了中国与欧洲国家，并通过海铁联运、中老铁路等连通了韩国、日本、越南等东亚和东南亚国家。单一的“线”逐渐编织成了辐射四面八方的“网”。

根据资料显示，中欧班列已通达欧洲25个国家227个城市，连接11个亚洲国家超过100个城市，服务网络基本覆盖亚欧大陆全境，并进一步辐射全球。

从一条“线”延伸至一张“网”，展示了互利共赢的中国“加速度”。

一根接力棒

“X8083出发！”

作为第10万列中欧班列的驾驶员，李峰稳步登上驾驶室，缓解制动机、推动前进手柄……熟练地完成一系列发车前准备工作，列车缓缓启动。

“很幸运，赶上中欧班列这样的重要时刻。”看到车前的人头攒动以及堆放的大量货柜，李峰不禁感慨万千。

李峰刚到重庆团结村的时候，却不是这样一番景象，“那时仅有一条轻轨和几栋民房，方圆几里荒凉又萧瑟。”如今这里厂房林立，他也一路见证着中欧班列的发展带来的巨大变化。

11月15日，李峰正在驾驶中欧班列。新华社发

每每提及他的师父江彤，李峰眼神中就流露出感激和钦佩的目光：“师父驾驶经验十分丰富，跟他学习、搭班能学到很多。”江彤是2013年首趟中欧班列的司机，机车操纵技术娴熟、业务技能出色，是重庆机务段公认的“老司机”。

在江彤的调教下，李峰的成长越来越快，成为同批次最早当上指导司机的徒弟。如今，他从师父手中接过“接力棒”。他表示，会好好继承师父的衣钵，看到一件件货物通过自己的努力走出国门，心里很骄傲。

中欧班列的“接力棒”不只是师徒的传承，更是路途上的密切配合。从重庆开始，经达州、乌鲁木齐等城市，从阿拉山口出境，到达目的地德国杜伊斯堡，全程行驶一万多公里。

一根“接力棒”，见证的是事业的传承，和不断延展的开放之路。

一个梦想

看着自家的汽车运进货柜准备通过中欧班列运输到不同国家，重庆长安汽车股份有限公司物流中心总经理陈维杰心里格外高兴：“近年来，依托中欧班列物流快速通道，商品车整车运输出口变得更加安全、快捷和高效。”

越来越多的企业和个人靠着中欧班列实现了属于自己的梦想。

在西班牙从事小商品贸易的徐设飞是班列开通的受益者，他在西班牙的小商品批发城设有自己的门店。中欧班列的开行，提供了全新的物流方式。每年，他都有大批量产品在西班牙和中国之间的铁轨上“穿行”。

11月17日，旅客在湖北汉口车站中欧班列进口商品保税店选购商品。新华社记者 邢广利 摄

通过中欧班列，徐设飞的货物从义乌出发到他位于西班牙的仓库只要21天。然后，这个货柜将装满欧洲的商品，通过这条“线”又返回中国，完成一场跨越两万多公里的“双向奔赴”。

依托中欧班列，沿线地区得到了实打实的好处。从济南、青岛等地开出的中欧班列为海尔、海信、山东重工等重点企业开展对外贸易提供了重要支撑，先后服务进出口企业2万余家，发送货物超84万标箱，进出口货值超1000亿元。

合作共赢，休戚与共。中欧班列将继续“点亮”更多梦想，驶向美好未来。

(责编：艾雯、刘叶婷)