新华社洛杉矶11月17日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心17日发布公报称，美国已有18个州累计报告数十例与食用胡萝卜相关的大肠杆菌感染病例。

美疾控中心数据显示，截至目前，全美共报告39例与食用胡萝卜相关的大肠杆菌感染病例，其中15人就医，1人死亡。美国食品和药物管理局调查发现，这些感染病例与食用农产品企业“格里姆韦农场”供应的袋装有机胡萝卜和小胡萝卜有关。总部位于加利福尼亚州的这家公司16日已召回旗下多个品牌和多种规格的胡萝卜产品。美药管局正在与该公司合作，以确定污染源以及是否有其他产品受到影响。

美疾控中心公布了召回胡萝卜产品的品牌、最佳食用日期（或销售时间）等信息，并提醒公众不要食用任何在召回之列的胡萝卜产品，如果出现严重的大肠杆菌感染症状要及时就医。

大肠杆菌是一种在人和动物肠道内常见的细菌。大多数大肠杆菌菌株无害，但一些菌株可引起疾病。此次食品安全事故是由产志贺毒素的O121:H9型大肠杆菌引发。据美疾控中心介绍，感染产志贺毒素的大肠杆菌症状包括胃痉挛、腹泻、呕吐等。症状通常在食用被大肠杆菌污染的食物3至4天后开始出现，大多数感染者在症状出现5至7天后自愈，但有些人可能会出现溶血性尿毒综合征等，需住院治疗。

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