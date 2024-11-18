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重温习主席讲过的中巴故事——一座“中国亭”

2024年11月18日15:13 | 来源：人民日报客户端
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中国和巴西，距离约18800公里，堪称相距“最遥远的国度”。

“中国人认为，如果有缘分，再远也能相会，叫作‘有缘千里来相会’。”2014年7月，中国国家主席习近平在巴西国会发表演讲，他说：“中国和巴西远隔重洋，但浩瀚的太平洋没能阻止两国人民友好交往的进程。”

2014年7月16日，国家主席习近平在巴西国会发表《弘扬传统友好共谱合作新篇》的演讲。 新华社记者 刘建生 摄

2014年7月16日，国家主席习近平在巴西国会发表《弘扬传统友好共谱合作新篇》的演讲。 新华社记者 刘建生 摄

200多年前，几百名中国茶农跨越重洋来到巴西传授茶艺。在1873年维也纳世界博览会上，巴西出产的茶叶赢得了广泛赞誉。为纪念这些中国茶农，里约热内卢市在蒂茹卡国家森林公园修建了一座“中国亭”。

巴西是继中国和日本后的第三个种茶国。习近平主席打了个比方：“中巴人民在漫长岁月中结下的真挚情谊，恰似中国茶农的辛勤劳作一样，种下的是希望，收获的是喜悦，品味的是友情。”

在巴西里约热内卢市内的蒂茹卡国家森林公园里，有一座风光独一无二的观景台，名为“中国亭”，是为纪念曾经在这里种植茶叶的中国茶农而修建，如今已成为当地的知名景观。（图源：新华社）

在巴西里约热内卢市内的蒂茹卡国家森林公园里，有一座风光独一无二的观景台，名为“中国亭”，是为纪念曾经在这里种植茶叶的中国茶农而修建，如今已成为当地的知名景观。（图源：新华社）

新中国成立后，中巴民间交往和贸易联系不断加强，团体互访也逐渐增多。1974年8月15日，中国和巴西正式建立外交关系，开启了东西半球两个最大发展中国家友好合作的历史篇章。

卡洛斯·塔瓦雷斯是第一批关注和接触新中国的巴西记者。1971年，他敏锐地捕捉到中国蕴藏的巨大潜力，发表了他的第一篇关于中国的长篇报道。1990年，他第一次踏上中国的国土，并出版了第一本关于中国的著作《中国的觉醒》。

几十年来，塔瓦雷斯孜孜不倦地关注和研究中国，几乎每天都在看关于中国的新闻，不断撰写发表专栏文章，毕生写下10本关于中国的书和上千篇关于中国的文章。2021年10月15日，塔瓦雷斯停止了心跳，享年97岁。

习近平主席曾提到这位称自己是“一个有颗中国心的巴西人”：“许多巴西人因为他的文字认识中国、走近中国。有人问他这样做的动机是什么，他说‘我只想介绍中国，让更多人了解中国，别无他图’。”

人民友好是中巴双边关系发展的力量源泉。习近平主席多次讲述中巴人民友好的故事——

“中国国画大师张大千曾旅居巴西17年，在他居住的八德园画出了《长江万里图》、《黄山图》、《思乡图》等传世珍品”；

“上世纪80年代，巴西电视剧《女奴》风靡中国，伊佐拉对自由和爱情的追求打动了亿万中国观众的心”；

……

当地时间2014年7月17日，国家主席习近平在巴西利亚出席时任巴西总统举行的欢迎仪式。 新华社记者谢环驰摄

当地时间2014年7月17日，国家主席习近平在巴西利亚出席时任巴西总统举行的欢迎仪式。 新华社记者谢环驰摄

现在，中巴人文交流日益活跃。两国已合作举办文明交流互鉴论坛、中国文化节等多场大型文化活动；巴西累西腓市将2024年确立为“中国年”；今年的北京国际电影节邀请巴西作为主宾国，举办巴西电影周活动；今年4月，北京-马德里-圣保罗航线正式复航，为两国深化人文交流再搭桥梁……

巴西著名社会学家吉尔贝托·弗莱雷把巴西视作“热带中国”，这不仅反映出两国友好源远流长、深入人心，也道出两国人民志同道合、心意相连。“海内存知己，天涯若比邻。”习近平主席曾说，用这句中国古诗来形容中巴关系再贴切不过了。

这些中巴两国人民友好的故事，只是中拉人民友好交往长河中的一朵朵美丽浪花。正是得益于众多中拉人士的辛勤付出，中拉关系才如同长江和亚马孙河一样奔流不息、一往无前！

(责编：艾雯、刘叶婷)

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