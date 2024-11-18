新华社北京11月18日电 题：构建公正世界和可持续星球的中国担当

新华社记者谢彬彬

二十国集团领导人第十九次峰会18日至19日在巴西里约热内卢举行。与会领导人将围绕“构建公正的世界和可持续的星球”主题，共商发展合作大计，共绘全球治理蓝图。面对当今世界经济增长乏力、粮食能源等多重危机叠加、地缘冲突频发、治理赤字有增无减等挑战，中国作为负责任大国，始终胸怀天下、笃行担当，推动各国团结合作、同舟共济，为应对全球性挑战、实现全球可持续发展贡献中国方案与中国力量。

中国是包容和联动式发展的倡导者，推动二十国集团合作成果惠及全球，为全人类共同发展贡献力量。习近平主席2016年在二十国集团工商峰会开幕式上指出：“我们的目标是让增长和发展惠及所有国家和人民，让各国人民特别是发展中国家人民的日子都一天天好起来！”在中国推动下，二十国集团杭州峰会首次把发展问题置于全球宏观政策框架核心位置，首次就落实2030年可持续发展议程制定行动计划，首次就支持非洲国家和最不发达国家工业化开展合作。这三个“首次”，契合了广大发展中国家的共同诉求，也切中了全球亟待解决的关键问题。菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林多格-乌伊说，通过在二十国集团框架内支持全球南方国家，中国正在促进资源和机会的均衡分配，推动构建更加公正合理的国际秩序，推动世界包容性进步与可持续发展。

中国是全球可持续发展的贡献者，推动全球南方发展振兴和全球绿色转型。当前，联合国2030年可持续发展议程的落实进展远低于预期，构建公正世界和可持续星球的目标需要各国齐心协力。中国秉持发展优先理念，加强发展合作，缩小南北发展差距，致力于实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。全球发展倡议提出三年多来，已经动员近200亿美元发展资金，开展了1100多个项目。中国向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，创设全球发展和南南合作基金，全球发展促进中心网络建设全面铺开。中国坚定推动绿色低碳发展，大力开展应对气候变化南南合作。截至目前，中国已与42个发展中国家签署了53份气候变化南南合作谅解备忘录，帮助提升发展中国家应对气候变化能力。联合国工业发展组织总干事穆勒说，在消除贫困、实现零饥饿、推动气候行动方面，“中国是我们最强有力的合作伙伴”。

中国是经济全球化的支持者，推动构建开放型世界经济。作为世界第二大经济体，中国在深入参与经济全球化的进程中发展自己，又以自身发展推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。“我们要坚持建设开放型世界经济大方向。这是二十国集团应对国际金融危机的重要经验，也是推动世界经济增长的重要路径。”2017年二十国集团领导人汉堡峰会上，习近平主席总结历史经验，把握时代潮流，为世界经济发展指明正确方向。为重振贸易和投资两大世界经济引擎，中国推动二十国集团加强贸易和投资机制建设，制定全球贸易增长战略和全球投资指导原则，给各国发展营造更大市场和空间。为缩小南北国家间数字鸿沟，中国提出《二十国集团数字创新合作行动计划》，推动创新成果普惠共享。中国坚定不移扩大对外开放，与世界在双向奔赴中共谋机遇、共寻动能、共享成果，书写越来越多合作共赢的故事。

中国是多边主义的践行者，推动完善全球治理。中国坚持共商共建共享的全球治理观，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，在推动改革完善全球治理体系方面发挥越来越重要的作用。当前，全球南方声势卓然壮大，但全球治理体系改革长期滞后。完善全球治理，践行真正的多边主义，已成为时代命题。“坚持联合国宪章宗旨和原则”“坚持协商一致原则”“保障发展中国家发展权益和空间”“确保各国在国际经济合作中权利平等、机会平等、规则平等”……在二十国集团的多次会议中，习近平主席旗帜鲜明地提出中国对全球治理体系改革的立场主张。从呼吁在世界贸易组织、国际货币基金组织等多边机构的改革中更多照顾发展中国家关切，到第一个明确表态支持非洲联盟加入二十国集团，从积极推动并全面落实二十国集团缓债倡议，到提出国际粮食安全合作倡议……在二十国集团框架内，中国以实际行动提升发展中国家的话语权和代表性，维护发展中国家共同利益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

“天下之势不盛则衰，天下之治不进则退。”在诸多全球性挑战面前，没有一个国家能单枪匹马解决问题，也没有任何一个个体可以独善其身。唯有“同球共济”，才能合力应对。在2022年二十国集团领导人巴厘岛峰会上，习近平主席指出：“二十国集团成员都是世界和地区大国，应该体现大国担当，发挥表率作用，为各国谋发展，为人类谋福祉，为世界谋进步。”二十国集团应坚持伙伴精神，担起时代责任，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，凝聚起战胜困难和挑战的强大力量。中国愿同各方一道，为实现公正世界和可持续星球的目标奋楫扬帆，推动构建人类命运共同体，携手共创更加美好的未来。

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