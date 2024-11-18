部分参会嘉宾手持纪念册共同合影。主办方供图

人民网巴黎11月18日电（记者于超凡）“甲子情深——中法百姓故事展”纪念册发布会于当地时间11月15日在欧洲时报文化中心举行。

中国驻法国大使馆公参王健，欧洲时报文化传媒集团总裁、欧洲时报社社长钟诚，欧洲时报社常务副社长谢添，中国银行巴黎分行代表杨亚坤，法国潮州会馆监事长叶远山，法国青田同乡会第一副会长周军，法国文成联谊会常务副会长朱良堂，法国执政党巴黎党部对外事务负责人叶飞燕等数十位中法嘉宾出席发布会。

钟诚在致辞中表示，纪念册不仅凝聚了中法两国人民的深情厚谊，也承载了传媒人的责任——以真实与深度记录历史，连结未来，帮助更多人跨越文化的界限，彼此理解、彼此欣赏。衷心希望这本纪念册能成为一座桥梁，把中法两国人民的故事与精神延续传递下去。

叶远山在致辞中表示，纪念册记载了两国人民的真实故事，见证了六十年来中法之间的深厚情谊。每一件物品，都是中法百姓在日常生活中的彼此支持、共同成长的生动写照；每一个故事，都是中法建交六十年来富有温度、充满力量的注脚。

叶飞燕表示，非常荣幸能成为中法百姓故事展的六十位百姓人物之一，中法百姓故事展的思路别有新意，从百姓的小故事铺开，讲述着中法建交史。

“甲子情深——中法百姓故事展”纪念册为全彩印刷，共141页。纪念册以时间为顺序，用中法双语介绍了“甲子情深——中法百姓故事展”中的历件展品的信息与背后故事。

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