人民网利马11月17日电（记者许放、邵世均）在中国国家主席习近平赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问之际，当地时间11月15日，中国中央广播电视总台与秘鲁总统府战略传播和新闻秘书办公室、秘鲁国家广播电视集团联合主办的中国秘鲁人文交流活动在利马举行。秘鲁总统博鲁阿尔特发表视频致辞，祝贺活动取得丰硕成果。

活动上，中央广播电视总台与秘鲁国家出版集团、秘鲁圣马丁·德波雷斯大学、秘鲁国家高等研究中心在新闻交换、学术交流、智库研究等领域达成多项合作。

活动现场，中央广播电视总台发布“中秘文明互鉴”系列成果，包括纪录片《中秘情缘》《双城记：北京和利马》，以及FAST制播平台首个西班牙语节目频道上线等。由总台新时代国际传播研究院与秘鲁国家高等研究中心联合开展的秘鲁民众对华好感度民调结果在现场发布。其中，91.5%的受访者认为中国是一个有吸引力的国家，86.3%的受访者认为中国是秘鲁的合作伙伴。

当天活动上，中央广播电视总台向秘鲁友人阿尔塞先生的后人赠送了总台出品的纪录片《人生乐在相知心》，以感谢其对中秘两国友好作出的突出贡献。

来自秘鲁政界、经济界、文化界、学界、媒体等近200人出席当天活动。

(责编：贾文婷、杨牧)