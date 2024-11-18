人民网北京11月17日电（记者李玫忆）11月16日，《德国蓝皮书：德国发展报告（2024）》由同济大学德国研究中心和社会科学文献出版社联合发布。同济大学常务副校长吕培明、中国欧洲学会德国研究分会会长顾俊礼以及社会科学文献出版社总编辑耿显家致辞。中国德国友好协会会长史明德，同济大学原副校长、同济大学中德人文交流研究中心主任董琦，中国欧洲学会原会长伍贻康出席发布会。发布会由同济大学德国研究中心副主任伍慧萍主持。

吕培明指出，同济大学在德国与欧洲研究方面取得了卓越成就。《德国发展报告》已经连续出版了13年，已在学术界和社会领域产生重要影响。他表示，同济大学将强化支持，深化系统研究，并持续推动中德学术和文化交流，为国家决策提供强有力支撑。

顾俊礼在致辞中向报告的发布表示热烈祝贺，向同济大学对该书的编撰工作给予的大力支持表示感谢。随后，顾俊礼深刻剖析了“交通灯”执政联盟解体后德国政局的特点、发展趋势及对中德关系的影响。

蓝皮书指出，2023年，国际秩序加速演变，地缘政治博弈日渐激烈，欧洲地区格局持续动荡，俄乌冲突从根本上改变了欧洲安全格局。面对冷战结束以来最不稳定的外部环境，德国加快推进外交政策的调整与转型进程，出台包括《国家安全战略》、新的《中国战略》《气候外交战略》等在内的一系列政策文件，加强针对欧洲、印太、非洲等重点地区的对外合作。

综观2023年的德国外交动态和基本走向，可以看出，德国已经着手实质性地推动外交政策的转型，而不是仅仅停留在战略构想或者意愿层面。德国外交不断适应新的地缘政治现实，逐步出台战略文件，调整全球范围内的重点地区，并从军事、能源、气候等各个具体领域稳步发展全球伙伴关系，在这一过程中，德国外交日益从价值观外交转向价值观与现实利益并重的外交，谋求在价值观与利益导向之间的平衡。

中德经贸结构互补性强，这是两国经贸关系发展的基础。近年来中德双边贸易和投资竞争性提高，但是这并没有根本改变中德之间以互补性为主的经贸关系格局，两国互为对方重要的供应商、生产商和消费市场，价值链高度融合、相互依赖，构成了两国间不断扩大的共同利益网络。2023年大众、宝马、奔驰在华销量分别占各自全球总销量的35%、32%、30%，中国依旧保持德国三大车企全球最大单一市场的地位。

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