“从钱凯到上海，我们正在见证的，不仅是共建‘一带一路’倡议在秘鲁的生根开花，也是一条新时代亚拉陆海新通道的诞生。”当地时间11月14日晚，中国国家主席习近平同秘鲁总统博鲁阿尔特在利马总统府以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。习主席表示，如今的钱凯港，正在成为“新时代的印加古道”新起点。

这是习主席第三次对秘鲁进行国事访问，也是一年时间里第三次同博鲁阿尔特总统会晤。两国元首共同出席开港仪式，成为此访一大成果与亮点，也见证了两国人民历久弥坚的情谊。500多年前，秘鲁先民印加人修建起纵贯安第斯山脉南北的印加古道；如今，作为中秘共建“一带一路”标志性项目，钱凯港给这条古道带来新的生机与活力，推动秘鲁向海而兴。

从区位优势看，钱凯港位于秘鲁首都利马以北约80公里处，背靠南美大陆，面朝太平洋，是个深水良港。一期工程始建于2021年，能停靠18000标准箱的超大型集装箱船，可实现近期每年100万、远期150万标准箱的设计吞吐能力，将有力巩固秘鲁衔接陆海、联通亚洲和拉美的门户地位。

在西班牙语中，钱凯与上海发音相近，“从钱凯到上海”成为流行语，代表着人们对这条新时代亚拉陆海新通道的期待。中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员周志伟告诉《国际锐评》，这一新定位反映了中秘双方对全球经济增长新格局的认知，以及秘方对接亚太最活跃市场、融入中国大市场的积极意愿。

具体而言，这一新定位的“新”体现在两个方面：一是“金”色之港。钱凯港一期工程将秘鲁到中国的海运时间缩短至23天，节约20%以上的物流成本，每年为秘鲁带来45亿美元收入，创造8000多个直接就业岗位。此外，钱凯港通过隧道与泛美公路相连、直达首都利马，广泛辐射秘鲁及拉美各国，从而推动构建从沿海到内陆、从秘鲁到拉美其他国家的立体、多元、高效互联互通格局，带动拉美和加勒比地区整体发展和一体化建设。

同时，钱凯港是一个“绿”色之港。项目部建立了动物救助站，改善湿地、海滩、生物栖息地的环境状况，推动当地经济社会可持续发展。可以看出，钱凯港不仅是“新时代印加古道”的新起点，也是拉美地区民众幸福生活的新起点。正如当地居民所说，“更美好的未来在前方”。

不只是钱凯港开港，习主席此访期间，两国元首还共同见证签署双方共建“一带一路”的合作规划、自由贸易协定升级议定书等重要合作文件。双方发表联合声明，就深化全面战略伙伴关系作出规划。博鲁阿尔特总统说，习主席此访必将成为两国关系中的重要里程碑，开启秘中全面战略伙伴关系的新篇章，使两国人民共建共享更加持久和繁荣的未来，推动构建秘中命运共同体。放在全球背景下，更能理解这一评价的深意。

当前，世界百年变局加速演进，全球治理体系深度变革。中国正大力推进中国式现代化建设，秘鲁也制定了一系列发展规划、推进能源转型和产业升级。双方都有应对挑战和共同发展的愿望，都主张多边主义、反对保护主义。从更广层面看，中秘同为环太平洋重要新兴市场国家和“全球南方”重要成员，推动务实合作提质升级，符合发展中国家共同利益。

如何推动务实合作提质升级？习主席指出，双方要加强贸易和投资“双轮驱动”、推动传统产业和新兴产业“两翼齐飞”、促进产业链和供应链“两链融通”。有分析指出，这些主张扣住了中秘经贸合作实质，对加强发展战略对接、深挖合作潜力、打造合作新格局具有指导意义，也有助于拉美国家抓住新一轮科技变革机遇，找到发展的突破口。

以绿色科技为例。目前，中国的新能源汽车在秘鲁广受欢迎，推动了当地绿色转型；中企投资的雷帕蒂西翁光伏电站、马尔科纳风电站等项目也为当地减排作出贡献。秘鲁环境部部长胡安·卡洛斯·卡斯特罗认为，秘中加强绿色环保合作意义重大，中国带来的绿色技术将帮助秘鲁实现可持续发展。

除此之外，双方签署的自贸协定升级议定书，进一步完善了原产地规则、海关程序与贸易便利化等章节，新增了标准与合格评定合作、竞争政策、电子商务、全球供应链、环境与贸易等5个章节。有分析认为，这适应了数字化时代发展潮流，将使双方合作更加规范化、高效化，为两国企业创造更好的营商环境，给两国人民带来更多好处。

志合者，不以山海为远。从钱凯港开港，到自贸协定升级；从继续推动教育、文化、旅游等领域对话与合作，到坚持多边主义、倡导多边合作，习主席此访取得的丰硕成果，深化了中秘两国的传统友谊，拓展了互利合作空间，赋予了双边关系新时代内涵，也为中拉合作和“全球南方”发展振兴注入了新动力。中国与秘鲁，这对跨越太平洋的“邻居”，永远是亲望亲好、邻望邻好。

（国际锐评评论员）

(责编：艾雯、刘叶婷)