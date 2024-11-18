活动现场。人民网记者 任皓宇摄

人民网迪拜11月17日电（记者任皓宇）“数字经济赋能高质量发展与城市现代化”圆桌会议15日在迪拜举行。近百名中阿嘉宾代表齐聚一堂，围绕数字经济发展合作深入交流沟通。

上海市政协主席胡文容致辞表示，上海与迪拜结为友好城市已有24年，不仅见证了中阿全面战略伙伴关系蓬勃发展，也为中阿务实合作走深走实作出了积极贡献。期待双方深化务实战略合作，在数字经济新赛道上实现互利共赢，为推动中阿两国交流合作作出新的更大贡献。

迪拜市政府最高行政长官达乌德表示，迪拜和上海友好关系不断发展，各领域合作取得丰硕成果。期待双方在数字经济等领域实现更大发展，共同建设更加美好的未来。

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，在发展数字经济领域，中阿合作大有可为。上海和迪拜在软件、智能电网、人工智能等领域有着广阔合作前景，相信此次圆桌会将为双方在数字经济领域寻求合作、共谋发展打下良好基础。驻迪拜总领馆将继续发挥桥梁纽带作用，助力双方实现高质量发展、现代化发展。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

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