新华社圣保罗11月15日电 行走拉美手记｜中巴水务工程合作为巴西民众用水保驾护航

新华社记者周永穗

从巴西圣保罗市中心驱车两小时到达圣保罗州大瓦尔任-保利斯塔市，沿途密集的居民区逐渐变得稀疏，在一片林间草地上，一座干净的现代化园区赫然在目。

这座园区是巴西圣诺伦索供水项目，由中国能建投资运营，并与圣保罗州基础卫生公司合作实施，项目设计日供水能力41万吨，可满足该地区7个城市近200万居民的清洁用水需求。

据项目公司总经理助理李琪介绍，项目自来水厂的水处理过程全部实现全自动，工人可在屏幕前检测各个环节运行状态。专项巡检外，当出现异常提醒时，工人会再定点检查。

取水、混凝、沉淀、过滤、消毒，园区内每个水处理环节清晰展现了河水变清再到供给千家万户的全过程。项目公司总经理马塞洛·因达梅告诉记者，圣诺伦索供水项目2014年开始施工，历时4年完成建设工程。“2014年圣保罗州经历了有史以来最严重的干旱危机之一，这个项目无疑提高了圣保罗大都市区的用水安全性。”

自2018年7月正式投入商业运营以来，圣诺伦索供水项目已为圣保罗州提供清洁用水累计近7亿吨，创造就业岗位数千个。项目还与圣保罗州其他供水项目和管网直接相连，间接使该地区近2000万居民受益。

加布里埃尔·内格朗是项目自来水厂的一名工程师，在这个项目工作了6年多时间。内格朗说：“我的工作是机电日常维护，每天都在学习水处理和设备维护等方面的技术。同时，通过中国同事，我们还能了解一些关于中国的知识，对在这里工作的人来说，巴西和中国两国的文化交流也非常重要。”

据了解，项目建设前，当地面临可用水资源减少、用水压力增大、基础设施老化等难题，水处理和供应能力难以满足生产生活需求。内格朗说，如今即使在干旱季节，当地居民也能在家中得到充足供水。

记者走进当地一户人家，女主人正在清洗餐盘准备午饭，她和丈夫丹尼尔·罗德里格斯已在这个社区居住30余年。“以前我们经常面临水压不足和缺水的问题，自从圣诺伦索供水项目建成后，这些问题不复存在，水质也变好了。”罗德里格斯说。

他告诉记者，水厂给附近有就业意愿的居民提供了技能培训，被雇用的居民不再需要开车两三个小时到圣保罗市区工作了，从这里骑车10分钟就能到工作地点，居民生活质量因此得到很大改善。

项目公司总经理因达梅对记者说：“近年来，中国企业在巴西投资不断增长，巴西需要这些投资。今年是巴中建交50周年，期待两国企业深化合作，不断取得新的成果。”

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