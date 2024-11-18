人民网伦敦11月17日电（记者邢雪）近日，在兰卡斯特大学孔子学院年度讲座上，英国工党议员马克·亨德里克做了题为《新世界秩序中的中国》的讲座，深入探讨了中国经济增长、共建“一带一路”倡议及中国与外部关系等议题，他表示，中国的崛起对全球秩序产生了深远影响，各国需要正视中国在全球舞台上的作用。

马克·亨德里克表示，中国作为世界第二大经济体，深刻影响了全球经济格局。中国在全球产业链供应链中发挥了积极作用。共建“一带一路”倡议通过发展贸易路线，加强了中国与世界各地的经济和政治联系，在全球范围内产生了深远影响。

马克·亨德里克对英中关系的历程做了回顾并对工党政府的对华路线进行了展望，他说，工党承诺采取战略性和长期性的方法来管理双边关系，并认识到中国在全球挑战，如气候变化中的重要作用。在中美问题上，马克·亨德里克表示，在应对如气候变化等全球性挑战的时候，中美两国有必要携手合作，共同应对。此外，马克·亨德里克积极评价了中国在全球治理中的角色。

兰卡斯特大学孔子学院自 2012 年起邀请来自世界各地的专家举办年度讲座，从各自不同的视角阐述对中国的理解。

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