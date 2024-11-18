新华社洛杉矶11月16日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心16日宣布，加利福尼亚州公共卫生部门经实验室检测确认，该州出现一例猴痘分支I型病毒感染病例。这是美国首次发现这种感染病例。

美疾控中心表示，这一病例与中非和东非地区正在暴发的猴痘分支I型病毒疫情有关。该患者近期有东非旅行史，返回美国后在当地一家医疗机构接受治疗。出院后该患者一直在家中隔离，没有接受针对猴痘的专门治疗，其症状正在改善。

据介绍，猴痘是由猴痘病毒感染所致的一种人畜共患病，猴痘病毒现有分支I型和分支II型。不同分支的猴痘病毒有不同特征，其差异体现在感染对象、传播方式、死亡率等方面。自2022年以来，美国境内一直有猴痘分支II型病毒传播，但该国从未报告过猴痘分支I型病毒感染病例。

美疾控中心表示，猴痘分支I型病毒对公众构成的健康风险较低。在当前非洲等地的疫情中，猴痘分支I型病毒感染后引发的症状和死亡率并不像以往疫情那样严重，在患者接受良好的医疗救治后，死亡率约为1%。

该中心建议公众避免与出现猴痘症状的患者密切接触，避免接触猴痘患者使用过的物品，如果符合条件，可接种猴痘疫苗。

据介绍，猴痘最常见的症状是皮疹，多见于面部和四肢，也可能出现在生殖器等部位。猴痘潜伏期一般为3天至17天。

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