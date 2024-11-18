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中国首个援外地质公园项目在坦桑尼亚举行奠基仪式

2024年11月18日08:29 | 来源：新华网
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新华社达累斯萨拉姆11月17日电（记者华洪立）中国首个援外地质公园项目援坦桑尼亚恩格罗恩格罗－伦盖地质公园基础设施项目16日在坦桑尼亚阿鲁沙省举行奠基仪式。

中国驻坦桑尼亚大使陈明健，坦桑尼亚自然资源与旅游部长平迪·查娜等坦桑尼亚政府官员出席并致辞，坦桑尼亚各社会团体及代表参加。

陈明健在致辞中表示，援坦桑尼亚恩格罗恩格罗－伦盖地质公园项目是中国首个援外地质公园项目。中国作为坦桑尼亚的老朋友、好朋友，建交60年来始终支持坦桑尼亚经济社会发展。中方愿同坦桑尼亚一道，落实好中非合作论坛北京峰会成果和共识，进一步拓展文化和旅游合作新路径、新空间、新模式，搭建民心相通桥梁，夯实经贸合作之基，为共筑新时代全天候中非命运共同体作出更大贡献。

平迪·查娜感谢中国政府和中国人民对坦桑尼亚的无私援助和坚定支持。她表示，在中国朋友的帮助下，恩格罗恩格罗－伦盖地质公园将成为展示坦桑尼亚自然与文化之美的璀璨明珠。

据悉，该项目由中铁二十五局承建。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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