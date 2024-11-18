新华社北京11月17日电 奥地利能源监管机构16日说，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）已于当天停止向奥地利国家石油天然气集团接收端输送天然气。奥地利成为最新一个被俄气“断供”的欧盟国家。

俄气提前12小时通知奥方“断供”决定。奥地利国家石油天然气集团15日说，它早就在为这一结果做准备，将通过从德国、意大利、荷兰进口满足其用户需求。奥地利总理卡尔·内哈默也紧急召开新闻发布会安抚民众，说国家有充足的天然气储备，今冬“没有一户人家会受冻”。

这是2022年4月28日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄罗斯天然气工业股份公司办公大楼。新华社发（亚历山大摄）

不过，随着供暖季临近，不少欧盟国家政府势必要设法应对居高不下的气价及其带来的民怨。

俄方断供决定缘于奥地利国家石油天然气集团发起的仲裁官司裁决。这家奥地利最大的天然气供应商先前向国际商会申诉，要求俄气就“断供”该集团德国分公司赔偿其经济损失，仲裁庭本周早些时候裁定奥方胜诉，要求俄气赔偿2.3亿欧元。奥方遂以抵消赔偿款为由，表示将停止向俄气支付其奥地利分公司购气费用。

几十年来，俄罗斯通过一条苏联时期建设的跨境输气管道将俄西伯利亚北部所产天然气经乌克兰送达斯洛伐克、捷克、匈牙利、奥地利等国。奥地利原本是这条管道最大的接收方，正常情况下每天接收1700万立方米天然气，占该管道总输气量40%。

这是2022年5月20日在匈牙利饶瑙拍摄的匈牙利最大天然气存储设施。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

乌克兰方面已表示不打算续签5年一期的中转输气协议，合同将在今年年底到期，届时该管道将关闭。

不过，到目前为止，俄气仍持续通过该管道输送天然气，16日输送量为4240万立方米天然气，与15日水平保持一致。路透社收集的数据显示，2023年，俄罗斯经该管道输送了大约150亿立方米天然气，而根据国际能源署统计，这些天然气满足了奥地利及其邻国匈牙利、斯洛伐克三国市场总和约65%的用气需求。

俄乌冲突2022年2月升级前，俄罗斯原本是欧盟国家最大的单一天然气供应源，通过多条直通或中转管道输送占欧盟市场约四成需求的天然气。

1月17日，在位于比利时布鲁塞尔的欧盟总部附近，人们冒雪出行。新华社记者赵丁喆摄

但在欧盟因乌克兰危机制裁俄罗斯并制定“摆脱对俄能源依赖”政策后，俄方对欧输气量大幅减少，尤其在俄罗斯直通德国的两条“北溪”海底输气管道2022年9月遭人为爆炸破坏后，供气量进一步锐减。欧盟国家不得不紧急寻找替代进口源，如挪威、卡塔尔，还不得不购买昂贵的美国液化天然气，从而承受本国气价高涨、生活生产成本上升、民众怨声载道的代价。欧盟最大经济体德国受损最直接、最显著。

奥地利能源部长莱奥诺蕾·格韦斯勒说，先前，奥地利消耗的大部分天然气来自俄罗斯，其比重去年12月达到98%的峰值。

奥地利被断供后，主要经乌克兰中转管道接收俄产天然气的欧盟国家仅剩斯洛伐克，匈牙利目前主要通过经土耳其中转的黑海海底管道“土耳其溪”获得俄产天然气，而欧盟领导层仍在不断施压匈牙利放弃使用俄罗斯能源。

这是2022年11月1日在德国首都柏林拍摄的一户居民储存的木柴。新华社记者任鹏飞摄

德国总理朔尔茨与俄罗斯总统普京15日进行了2022年12月以来第一次通话。克里姆林宫声明说，普京向朔尔茨表示，假如德国有兴趣，俄方愿意考虑恢复两国间在能源领域的“互利合作”。

不过，欧盟委员会分管能源事务的委员卡德丽·西姆松在阿塞拜疆参加联合国气候会议的间隙对路透社记者的表态依然强硬，称俄罗斯经乌克兰中转向欧盟输气管道没必要维持，因为所有通过该管道接收天然气的欧盟国家都有替代供应源，足以填补该管道关闭后产生的能源缺口。（沈敏）

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