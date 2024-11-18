新华社北京11月17日电 以色列警方16日说，总理本雅明·内塔尼亚胡位于以北部海滨城市凯撒里亚的一处私人住宅当天遭到轻型炸弹袭击，没有造成人员伤亡。

警方在一份声明中说，两枚照明弹当晚落在内塔尼亚胡私宅的花园，事发时他本人及其家人都不在场。暂无任何组织或个人“认领”这起袭击。

这张10月26日发布的照片显示，在对伊朗袭击期间，以色列总理内塔尼亚胡（中左）、时任国防部长加兰特（中右）以及国防军高级指挥人员坐在位于特拉维夫的国防军总部内。新华社发（以色列政府新闻办公室供图）

以色列总统伊萨克·赫尔佐格和国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔在社交媒体X上发文谴责这起袭击“越过红线”。

这是内塔尼亚胡的私宅近一个月来第二次遇袭。上月19日，同一座私宅遭黎巴嫩真主党一架小型无人机袭击，轻微受损。

以色列电视十二台报道，上述袭击发生后，内塔尼亚胡采纳安全部门建议，转到总理府地下掩体办公，召开内阁会议也不停变换地点。

10月19日，以色列总理内塔尼亚胡在凯撒利亚的私人住宅周边道路被封锁。新华社/基尼图片社

以色列军方16日发表声明说，黎巴嫩真主党当天向以色列发射大约80枚“发射物”。以北部最大城市海法一座犹太教堂被击中，两名平民受轻伤。黎巴嫩真主党说，真主党当天向海法附近的5座以军设施发射导弹。

黎巴嫩媒体报道，以军地面部队16日一度攻占黎南部村庄舍马的一处战略要地，炸毁一座宗教场所和几座民宅。舍马距离黎以边界约5公里。

以军没有证实上述行动，只是在一份声明中说以军继续在黎南部执行“有限、局部”军事行动。

以军战机16日继续轰炸黎巴嫩首都贝鲁特南郊和南部城市提尔等地。

这是11月15日在黎巴嫩首都贝鲁特南郊拍摄的以军空袭现场。新华社发

不愿公开姓名的黎巴嫩官员告诉美联社，黎巴嫩国民议会议长纳比·贝里正代表真主党与以色列和美方进行间接谈判。美国驻黎大使莉萨·约翰逊14日向贝里提交一份黎以停火协议草案。黎真主党已获知该草案内容，将在研究后向贝里说明看法。贝里预计将于18日正式答复美方。

贝里接受沙特阿拉伯《中东报》采访时说，对话正在进行，“气氛积极”。但他强调，黎巴嫩不会接受协议中有关西方国家监督黎以停火的内容。

据报道，这份停火协议草案基于联合国安全理事会第1701号决议，涉及13点内容，包括以色列与黎巴嫩真主党临时停火60天，其间黎政府军部署至黎南部边境。

11月15日，在黎巴嫩首都贝鲁特南郊，以军空袭现场升起浓烟。新华社发

伊朗最高领袖哈梅内伊的顾问阿里·拉里贾尼15日访问黎巴嫩，表示伊朗不寻求阻挠停火，而是希望问题得到解决，“无论情况如何，我们都支持黎巴嫩”。

另据《华盛顿邮报》报道，内塔尼亚胡试图优先在黎巴嫩达成停火，目的是给美国共和党政府在上任伊始送上一份“外交大礼”。以色列能源部长、以安全内阁成员埃利·科亨14日说，以色列比本轮冲突开始后的任何时候都更接近于达成一份停火协议。

本轮巴以冲突去年10月爆发后，黎巴嫩真主党隔着黎以边界与以军交火，以策应在加沙地带与以军作战的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。以色列今年9月23日起大规模空袭黎巴嫩并“定点清除”真主党高层，10月1日宣布已经开始对黎南部发动地面进攻。真主党在地面阻击以军的同时，继续用无人机、导弹和火箭弹打击以色列境内目标。（王宏彬）

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