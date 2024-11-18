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“中国·北京电影展”在约旦举行

2024年11月18日08:24 | 来源：新华网
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新华社安曼11月17日电（记者何奕萍）“中国·北京电影展”17日在约旦首都安曼开幕。本次影展为期两天，其间将展映《海关战线》《消失的她》《年会不能停！》《金手指》4部影片。

中国驻约旦大使陈传东当天在开幕式上说，中国与约旦都拥有悠久的历史和丰富的文化资源，近年来电影艺术和产业均实现快速发展，各具特色，前景广阔，期待中约两国在电影领域的合作结出更加丰硕的成果。此次展映的影片讲述了中国社会变迁中情感纠葛、职场文化、正邪之争的故事，希望观众通过观影了解中国当代社会，了解中国人的情感世界、价值观念，促进心灵沟通，产生情感共鸣。

约旦皇家电影委员会总干事穆汉纳德·巴克里在致辞中说，此次电影展对约旦观众来说是一个特别的机会，可以踏上感受深厚而悠久的中国文化的电影之旅，希望约中这种合作今后能够继续下去。

此次“中国·北京电影展”由北京市电影局和安曼中国文化中心联合主办，北京广播电视台、北京国际电影节组委会承办，并得到中国驻约旦大使馆、约旦文化部、约旦皇家电影委员会的支持。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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