巴西美丽山特高压直流输电二期项目里约换流站。

巴西《商业观察报》记者 卡丽娜·瓦斯康塞洛斯摄

中巴两国记者在美丽山特高压直流输电二期项目里约换流站进行联合采访。

本报记者 张志文摄

在巴西米纳斯吉拉斯州波苏阿雷格里市徐工制造基地，中巴两国记者采访车间主管。

本报记者 陈海琪摄

在巴西亚马孙州马瑙斯市，TCL电视机制造基地的当地员工在车间检查设备运行情况。

本报记者 许海林摄

11月14日，人民日报和巴西媒体携手推动构建中巴命运共同体联合采访成果分享会现场。

本报记者 周 輖摄

在位于马瑙斯市的比亚迪电池工厂，巴西记者了解电池组装工艺。

本报记者 张志文摄

中巴媒体联合采访团在徐工巴西制造基地合影。

本报拉美中心分社 路易斯·布兰科摄

比亚迪马瑙斯电池工厂为当地发展作出了巨大贡献，带来了全新的技术。在这里组装的电池组将会运往圣保罗州坎皮纳斯市，为在那里生产的电动大巴车提供动力，这些大巴车将会服务巴西全国。

——摘自巴西A Critica电视台报道

中国电建承建的圣保罗地铁2号线扩建项目正处于快速建设中，项目建成后将显著改善圣保罗州的基础设施和公共交通系统，对减少碳排放、缓解拥堵、促进互联互通发挥积极作用。该项目除促进城市可持续发展之外，还可以助力地区间在经济和社会发展方面的联动与合作。

——摘自巴西247新闻网报道

10月24日至25日，人民日报与巴西媒体在北里奥格兰德州共同采访了苦咸水淡化公益项目。该项目由中国国家电网巴西电力股份公司资助，于2023年交付当地政府，显著改善了人民生活条件，凸显了中国企业的良好形象。太阳能零碳排放供水系统将若昂卡马拉市的苦咸地下水转化为饮用水，帮助当地三个社区的800个家庭用上了洁净水。

——摘自巴西《伯南布哥州日报》报道

今年是巴中两国建交50周年，巴中双方持续加强发展战略对接，深化各领域交流合作，将赋予两国关系新的时代内涵。两国媒体应当加强交流，通过开展联合采访等方式进一步促进双方民众之间的相互了解与沟通，为携手推动构建巴中命运共同体贡献媒体力量。

——摘自巴西《商业观察报》报道

编者按：中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，是志同道合的好朋友、携手前行的好伙伴。今年8月15日，习近平主席同巴西总统卢拉互致贺电，庆祝两国建交50周年。习近平主席强调：“中方愿同巴方以中巴建交50周年为新起点，持续加强两国发展战略对接，深化双方各领域交流合作，赋予中巴关系新的时代内涵，携手推动构建中巴命运共同体。”

日前，人民日报和巴西16家主流媒体的30多名记者，深入巴西5个州，行程过万公里，以“携手推动构建中巴命运共同体”为主题进行联合采访。

源自中国的特高压技术正在成就越来越多巴西“电力高速公路”，中企资助的苦咸水淡化公益项目让巴西东北部3000多名原住居民告别了世代喝苦咸水的历史，荣获巴西最高工程奖的圣保罗地铁2号线扩建项目让城市交通更加通畅，投产逾10年的徐工巴西制造基地成为当地一张响亮的名片，亚马孙雨林深处的比亚迪电池工厂为减少碳排放和环境保护作出了贡献，雇用1000多名当地员工的TCL电视机制造基地帮助巴西消费者过上更美好生活……中巴不断加强发展战略对接，务实合作成果斐然。中巴媒体共同讲述两国友好交往、合作共赢的生动故事，为携手推动构建中巴命运共同体凝聚信心和力量。

（本版文字由陈一鸣、张志文、许海林、时元皓翻译整理）

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)