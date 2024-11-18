杨 宁 颜欣彤

黄乾嘉的乐队演出现场。

受访者供图

加拿大华人黄乾嘉不仅是一名IT专业人士，还是一名充满激情的乐队主唱。从成都到加拿大，黄乾嘉以音乐搭建文化交流的桥梁，并且成立了渥太华华人音乐协会，以音会友。

音乐之路

今年36岁的黄乾嘉出生于中国成都，从小就对音乐怀有浓厚兴趣。高中时期，他开始接触乐队，并成为其中的一员。这段经历不仅为他打下了音乐基础，也让他深深地爱上了现场演出。大学期间，黄乾嘉继续参与乐队活动，即使在攻读博士学位时也没有放弃自己的音乐梦想。

2012年，黄乾嘉来到加拿大留学，并最终定居在渥太华。尽管身处异国他乡，但他依然坚持自己的音乐梦想，继续担任乐队的主唱。他的音乐风格充满激情，这使得他在当地乐手中显得尤为独特。每次演出时，观众看到这名中国面孔的主唱都会感到惊讶，因为这样的组合在渥太华并不多见。

“一开始我只是想组建自己的乐队。”黄乾嘉回忆道，“正好那会儿出了一张专辑。”这张专辑不仅展示了他作为主唱的实力，也让他意识到可以通过音乐来促进华人社区的文化交流。他说：“我希望能够通过音乐让更多的当地人了解中国文化。”

在当地的春节晚会前，黄乾嘉和他的团队提前一个月就开始排练。场地通常是临时租借的，曲目也是临时确定的。然而，这种即兴的安排并没有影响他们的表现。“我们会在排练中不断调整，确保每个细节都完美无缺。”黄乾嘉说。

他们不仅注重音乐本身，还加入了丰富的视觉元素，如整齐的动作和鲜艳的大红色服饰，着力展示中国传统文化的元素。

“外国人看了以后，会发现有很多专业的鼓手。”黄乾嘉说，“比如我们的教练王飞宇，他从小热爱打击乐，学习传统民乐中国鼓，表演充满个性。”

2022年，黄乾嘉邀请王飞宇担任教练，组建了一支大鼓队。短短一年内，这支大鼓队就参加了数十场演出，包括在唐人街、国会山和大使馆等地的表演。

他们在国会山上的一次演出非常振奋人心。一群年轻人在舞台上敲击大鼓，气势磅礴。黄乾嘉解释说：“我们的大鼓队不仅有传统的鼓点，还有现代架子鼓的技术融合，这是我们的创新之处。同时我们也想把中国鼓乐文化带到渥太华的各个社区。”

节日活动

2019年，黄乾嘉决定联合另一支高水平的华人乐队和一支老华侨乐队举办乐首音乐节。他希望借此机会让更多人听到不同风格的音乐，并展示华人音乐家的风采。然而，令他没想到的是，这场音乐节最终吸引了8支乐队参与，5万华人观众来到现场。

这次成功的尝试让黄乾嘉意识到单打独斗难以持续发展，于是提议成立了渥太华华人音乐协会，专门负责组织活动。

“乐首音乐节是一个以华人乐队为主的音乐节。”黄乾嘉自豪地说，“我们希望通过这种方式，让更多人了解并欣赏到华人音乐的独特魅力。”

在2019年，黄乾嘉还发起了渥太华民乐戏曲文化节，今年已经成功举办到第四届。该文化节展示了中国传统乐器如古筝、琵琶、二胡等以及大型民乐团的表演，给外国观众带来了全新的体验。

在一次农场集市上，协会的一名成员用古筝弹奏了一些西方流行曲目，吸引了大量观众。“很多人从未见过古筝，他们可能更熟悉竖琴。”黄乾嘉说，“但当演奏者用古筝演奏流行曲时，大家都被深深吸引住了。他不仅弹奏旋律，还会拍打古筝音箱，创造出独特的节奏感，让观众感到震撼。”许多观众纷纷上前询问演奏者并交换联系方式，表示想要了解更多关于古筝的知识。

“我记得有一位老太太特别感兴趣，她不停地问各种问题，最后还交换了邮箱。”黄乾嘉笑着说，“她说她从来没有听过这么美妙的乐器，希望了解更多。”

这种跨文化的交流不仅增进了人们对中华文化的理解，也促进了社区的和谐。黄乾嘉和他的团队通过这些活动，成功地将中国传统音乐带到了更多人的生活中。

中国情怀

黄乾嘉在平时的演出中很重视和观众的互动，喜欢演奏富有中国元素的原创曲目，并常常能打动观众。在一次演出中，气氛非常好，出乎黄乾嘉的意料，现场有很多六七十岁的老华侨突然站起来，跟着他一起拍手。

“这个场景一般在剧院是不会出现的，观众的互动让整个场面变得异常热烈。我当时都被惊呆了，我只是说一起鼓掌，一起拍手，没想到大家都站起来了。”黄乾嘉感慨地说，“这首歌真的唱到了他们心里去，勾起了他们的某种情怀。”

对于未来，黄乾嘉希望继续扩大音乐节和文化节的规模，吸引更多的人参与进来。“我们希望能够邀请更多的国际乐队和艺术家来参加。”他说，“这样可以进一步提升活动的影响力，让更多人了解和欣赏中华文化的魅力。”

此外，他还计划加强与当地学校的合作，开展音乐教育项目，培养更多的年轻音乐人。2023年以后，黄乾嘉还推动设立了渥太华青少年舞蹈文化节，由渥太华当地各舞蹈学校参与其中，可以起到增进各族裔文化交流的作用。“我相信通过教育，我们可以更好地传承和发展中华文化。”黄乾嘉说，“这也是我们协会的一个重要使命。”

“我们今年正在筹备中的民乐戏曲文化节将直接在国会举行。”黄乾嘉兴奋地说，“我们希望这次活动能够成为一个典范，展示中华文化的独特魅力。”

另外，协会每年年底会有快闪活动，让更多海外华人能够参与到音乐和文化活动中来。黄乾嘉和他的团队不仅在渥太华举办了多次活动，还在周边地区进行了广泛的社区演出。去年秋天，他们在渥太华附近的一个大型农场集市上进行了8场演出，每一场都受到了热烈的欢迎。“我们希望通过这些活动，让更多人了解和喜爱中华音乐。”黄乾嘉说。

每一次演出，每一次活动，都见证了他对音乐和文化的热爱。正是这种情怀，让黄乾嘉和他的团队在海外创造了一个又一个精彩的瞬间。无论是在渥太华的街头巷尾，还是在国会山的舞台上，黄乾嘉都在用自己的方式讲述着关于音乐、文化和社区的故事。

(责编：杨光宇、胡永秋)