世界经济增长动力不足，全球发展面临严峻挑战。二十国集团成员应该发挥表率作用，为各国谋发展，为人类谋福祉，为世界谋进步

“要把发展置于二十国集团合作的核心位置，把实现联合国2030年可持续发展议程作为优先工作，构建全球可持续发展伙伴关系，推动实现更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展。”当地时间11月17日，在赴里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问之际，习近平主席在巴西媒体发表署名文章指出。

当前，世界经济增长动力不足，全球发展面临严峻挑战。二十国集团成员应该发挥表率作用，为各国谋发展，为人类谋福祉，为世界谋进步。里约热内卢峰会以“构建公正的世界和可持续的星球”为主题，回应时代呼唤，承载各国期待。习近平主席在峰会上发表重要讲话、同各国领导人深入交流，将进一步凝聚推动构建开放型世界经济、完善全球经济治理的共识。

破解全球性问题，需要靠发展这把“金钥匙”。中国始终致力于推动发展问题重回国际议程中心位置，是全球发展的重要贡献者。巴西将“抗击饥饿与贫困”作为里约热内卢峰会的主要议题，倡议成立“抗击饥饿与贫困全球联盟”，这与中方的一贯主张相契合。在2016年二十国集团领导人杭州峰会上，中方推动首次将发展问题置于二十国集团合作的突出位置；2022年二十国集团领导人巴厘岛峰会上，中方清晰回答了世界需要什么样的发展这一重大命题。中方倡导坚持以人民为中心，全面落实联合国2030年可持续发展议程，提升地区和全球发展的公平性、有效性、包容性，努力不让任何一个国家在通往现代化的道路上掉队，得到国际社会的广泛认同和赞誉。

中国以实实在在的行动为各国谋发展，让发展更具可持续性和包容性。从共同发起《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》，到全面落实二十国集团缓债倡议，再到宣布支持全球南方合作的八项举措，中国始终以开放包容的姿态分享发展机遇。中国提出全球发展倡议3年多来，已经动员近200亿美元发展资金，开展1100多个项目。中方宣布中非携手推进现代化的十大伙伴行动，给予包括非洲在内40多个最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一重大举措的首个发展中大国和主要经济体。卢旺达经济和政治事务专家鲁萨·巴吉里夏表示，期待中方在此次峰会上引领关于包容性增长和可持续发展的讨论，推动各方在加强贸易投资合作、稳定供应链等议题上取得成果。

建设一个公正的世界，需要二十国集团本着相互尊重、平等合作、互利共赢原则，支持“全球南方”国家实现更大发展。在二十国集团框架内，中国始终主张践行真正的多边主义，坚持共商共建共享的全球治理观，以公平正义、开放包容为理念引领全球治理体系改革。从第一个明确表态支持非盟加入二十国集团，到推动弥合南北“数字鸿沟”，再到推进国际金融架构改革，中国一直为完善全球治理体系、提高发展中国家代表性和发言权贡献力量。建设一个可持续的星球，需要二十国集团倡导可持续的生产方式、生活方式，实现人与自然和谐共生。中国大力推进生态文明建设，积极参与绿色低碳、环境保护、能源转型、应对气候变化等领域国际合作，为建设一个可持续的星球作出重要贡献。

二十国集团是国际经济合作重要平台。面对时代挑战，二十国集团成员迫切需要加强协调，提升行动力，为全球可持续发展注入更大动力和更强信心。中方愿同各方一道努力，推动里约热内卢峰会在坚持多边主义、构建开放型世界经济、支持可持续发展方面取得积极成果，发出明确信号，推动各国实现共同繁荣，携手构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)