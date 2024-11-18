本报记者 周 輖

巴西里约热内卢国际机场设立二十国集团领导人峰会标识，欢迎各国嘉宾。

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里约热内卢街头的二十国集团领导人峰会标识。

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在厦门举行的2024金砖国家新工业革命展巴西展位展出的E190-E2飞机模型。

新华社记者 林善传摄

第七届进博会坦桑尼亚馆工作人员正在和客户交流。

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二十国集团领导人里约热内卢峰会主会场外景。

本报记者 曹师韵摄

11月的巴西，万物葳蕤。二十国集团领导人第十九次峰会即将在瓜纳巴拉湾畔的里约热内卢现代艺术博物馆举行。习近平主席将出席峰会并发表重要讲话，围绕“构建公正的世界和可持续的星球”主题，同各国领导人进行深入交流。国际社会期待聆听中方有关推动完善全球治理、应对时代挑战的理念和方案，期待此次峰会在坚持多边主义、构建开放型世界经济、支持可持续发展方面取得积极成果，为构建人类命运共同体注入新动力。

“聚焦经济全球化，大力倡导合作共赢”

二十国集团汇聚全球主要发达经济体和新兴市场经济体，是国际经济合作重要平台，承载着国际社会对以更有效治理推动世界经济行稳致远的共同期待。

习近平主席多次出席或主持二十国集团领导人峰会，为解决全球发展面临的重大现实问题、完善全球经济治理提供重要理念指引。2013年首次出席二十国集团领导人峰会，习近平主席就强调“完善全球经济治理，使之更加公平公正”。2016年，杭州西子湖畔，习近平主席首次全面阐释平等、开放、合作、共享的全球经济治理观，为完善全球经济治理凝聚共识和力量。

“习近平主席在二十国集团平台的讲话始终聚焦经济全球化，大力倡导合作共赢，这是对世界经济发展规律的科学把握。”欧洲研究国际中心欧洲—中国项目负责人乔治·佐戈普鲁斯长期关注中国在二十国集团平台的立场主张。展望里约热内卢峰会，他表示，各方应放眼长远，摒弃单边主义，摆脱战略短视，通过开放合作为世界经济发展注入活力。

全球治理机构改革是里约热内卢峰会的重点议题。只有携手做联合国改革的支持者、全球经济金融治理改革的推动者、全球贸易治理改革的促进者、全球发展领域改革的践行者，二十国集团才能推动全球治理体系变革朝着更加包容、更加公平、更加合理的方向发展。

“当前地缘政治局势日趋复杂，贸易保护主义严重阻碍全球发展。只有加强多边合作、共享发展机遇，才能有效应对挑战。”沙中商务理事会主席、沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，二十国集团各成员应全力落实共识，合作开创未来。

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心主任埃万德罗·卡瓦略表示：“中国奉行互利共赢的开放战略，携手各方践行真正的多边主义，将推动里约热内卢峰会在关乎世界长远发展的新领域开展合作，提振克服全球发展面临的困难的信心。”

当前，“全球南方”占世界经济的比重已达40%以上，正在深刻改写世界经济版图。以公平正义、开放包容为理念引领全球治理改革，提升“全球南方”国家的代表性和发言权，二十国集团应展现更大作为。

阿吉兰期待峰会推动提升发展中国家在国际事务中的话语权和影响力。他说，“全球南方”国家应在二十国集团平台进一步加强合作，在全球治理中发出“南方声音”，为推动世界经济增长、促进和平发展作出更大贡献。

“相信中国将为发展中国家发展提供更多助力”

连续第三年由发展中国家担任二十国集团主席国、非盟作为正式成员首次参加，里约热内卢峰会的发展议题分量很重，国际社会对实现共同发展寄予厚望。

擘画二十国集团合作蓝图，习近平主席对发展议题的重视一以贯之。2016年，中国推动杭州峰会首次把发展问题置于全球宏观政策框架的突出位置。近年来，面对全球发展鸿沟加剧，习近平主席在二十国集团平台强调，“世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上”“大国要有大国的担当，都应为全球发展事业尽心出力”。

“习近平主席对发展议题的高度重视，在全球引发广泛共鸣。”印度尼西亚商业与经济研究所高级研究员法贾尔·希拉万说，2022年二十国集团领导人巴厘岛峰会期间，习近平主席倡导的“人民至上”“人与自然和谐共生”等理念写入峰会宣言，期待中国为里约热内卢峰会推动“构建公正的世界和可持续的星球”作出重要贡献。

里约热内卢峰会前夕，一场新书首发式引起广泛关注。11月12日，《摆脱贫困》葡萄牙文版在里约热内卢与巴西读者见面。巴西社会发展和援助、家庭和抗击饥饿部常务副部长奥斯马尔·茹尼奥尔表示，30多年前，习近平主席在贫困地区工作时，带领当地群众找到了一条摆脱贫困的道路。习近平主席在《摆脱贫困》一书中分享了对国家治理和社会发展的深刻见解，帮助人们更好地探讨消除贫困、实现可持续发展的新方式。

作为今年二十国集团主席国，巴西高度重视减贫合作，倡议设立“抗击饥饿与贫困全球联盟”。中方明确支持这一倡议，欢迎各方开展相关合作。“过去几十年，中国让数亿人实现脱贫，这是伟大的成就。”巴西—中国企业家委员会执行主席克劳迪娅·特雷维桑表示，在巴西倡议设立的二十国集团全球反饥饿和贫困联盟工作组中，中国一直是最活跃、最积极的成员之一。

“在包括二十国集团在内的国际多边平台上，中方始终为发展中国家仗义执言。”马拉维国会议员伊法连·阿贝尔·卡耶姆贝说，在巴厘岛峰会上，习近平主席率先宣布中方支持非洲联盟加入二十国集团，“中方致力于推动普惠包容的经济全球化，与国际社会开展实实在在的发展合作。共建‘一带一路’为提升互联互通水平、促进各国经济发展提供良方。”

阿根廷国际关系理事会中国小组协调员塔沃阿达表示，中国长期向其他发展中国家提供不附加任何政治条件的帮助，“期待习近平主席在本次峰会上提出推动全球发展的合作方案，相信中国将为发展中国家发展提供更多助力”。

“在互利共赢基础上与各国形成良性互动”

坦桑尼亚蜂蜜、莫桑比克夏威夷果、马拉维花生……在刚刚落幕的第七届中国国际进口博览会上，中方邀请37个最不发达国家参展并提供120多个免费展位。“打开中国市场，我们的生意大有希望。”一位首次参展的坦桑尼亚腰果出口商说。

“一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献！”在二十国集团平台，习近平主席是“开放中国”“机遇中国”的倾情讲述者。

瞩望里约热内卢峰会，国际社会期待中国为构建开放型世界经济增添新动力，也希望把握中国扩大高水平对外开放带来的合作新机遇。

阿吉兰说，中国经济韧性强、潜力大，高质量发展不断推进，在发展新产业、新模式等方面持续取得进展，为世界经济发展注入正能量。“中国一直致力于扩大高水平对外开放，在互利共赢基础上与各国形成良性互动。这不仅加速了中国经济发展，也给世界经济注入了活力。”

“在2024年中非合作论坛北京峰会上，中方宣布决定给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，这给包括马拉维在内的非洲国家带来了分享中国市场红利的新机遇。”卡耶姆贝说，期待习近平主席在里约热内卢峰会上进一步阐释开放发展理念。

埃及外交事务委员会委员贾巴拉表示，中国在二十国集团平台发挥的作用愈发重要，共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等助力各国经济发展，让人民共享发展成果。“期待习近平主席在里约热内卢峰会上进一步阐释中国理念与方案，期待中国与各方在贸易、投资、科技、环保等领域进一步加强合作，共同应对时代挑战，为推动构建人类命运共同体贡献更大力量。”

（本报记者陈海琪、黄炜鑫、许放、谢亚宏、张志文、曹师韵、黄培昭参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)