2026年中方将第三次担任亚太经合组织东道主。中方期待同各方一道深化亚太合作，共同落实2040年布特拉加亚愿景，推进亚太共同体和亚太自贸区建设

当地时间11月16日上午，习近平主席在秘鲁首都利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并发表重要讲话，提出“构建开放融通的亚太合作格局”“培育绿色创新的亚太增长动能”“树牢普惠包容的亚太发展理念”三点建议，强调改革开放是中国和世界共同发展进步的历史进程，中国发展将为亚太和世界发展提供更多新机遇。习近平主席的重要讲话为亚太合作行稳致远指明了方向，为携手开创亚太发展新时代明确了路径。

开放融通是不可阻挡的历史趋势，也是亚太合作的成功经验所在。亚太各方要坚持多边主义和开放型经济大方向，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，充分激活亚太经合组织作为全球经贸规则“孵化器”的作用，着力推进区域经济一体化和互联互通，拆除割裂贸易、投资、技术、服务流通的高墙，维护产业链供应链稳定通畅，促进亚太和世界经济循环。本次会议通过关于亚太自贸区建设新的指导文件，将为推动亚太开放型经济发展注入新动力。中国坚持以开放促改革，主动对接国际高标准经贸规则，积极扩大自主开放，持续扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，是亚太乃至全球开放合作的倡导者和行动派。

绿色是这个时代的底色，创新是从根本上打开增长之锁的钥匙。只有积极推进绿色创新合作，才能不断拓展亚太增长的空间。亚太各方要抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，在人工智能、量子信息、生命健康等前沿领域加强交流合作，营造开放、公平、公正、非歧视的创新生态，推动亚太地区实现生产力跃升。要坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，推动数字化绿色化协同转型发展，塑造亚太发展新动能新优势。中国正在因地制宜发展新质生产力，深化同各方绿色创新合作，将发布《全球数据跨境流动合作倡议》，愿同各方共同促进高效、便利、安全的数据跨境流动。中方在亚太经合组织提出贸易单证数字化、绿色供应链能力建设、人工智能交流对话、粮食产业数字化等倡议，为亚太高质量发展贡献力量。

只有坚持普惠包容，才能有效应对发展不平衡不充分问题。习近平主席强调，要用好亚太经合组织平台，加强经济技术合作，加大对发展中经济体和弱势群体的支持，共同做大并分好经济发展“蛋糕”，让更多经济体、更多民众共享发展成果。中方将在亚太经合组织推进提高居民收入、促进中小企业集群式发展等倡议，助力亚太经济普惠包容发展。

开放融通、绿色创新、普惠包容与中国新发展理念一脉相承，彰显中国致力于以自身发展更好为亚太发展赋能，携手各方共促亚太高质量发展的坚定决心。中国共产党二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，提出了300多项重要改革举措，将为中国经济社会发展注入强大动力，也将为各国共同发展提供广阔机遇。中方欢迎各方继续搭乘中国发展快车，同中国经济共同发展，为实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界各国现代化共同努力。

2026年中方将第三次担任亚太经合组织东道主。中方期待同各方一道深化亚太合作，共同落实2040年布特拉加亚愿景，推进亚太共同体和亚太自贸区建设，打造各领域务实合作成果，共同推动亚太和世界经济增长。

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)