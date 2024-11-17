新华社利马11月17日电

2024年亚太经合组织领导人马丘比丘宣言（摘要）

我们，亚太经合组织领导人于2024年11月16日在秘鲁利马举行会议。在“赋能、包容、增长”的主题下，亚太经合组织继续向全面实现《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》和《奥特奥罗亚行动计划》的方向努力，致力于2040年建成开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现所有人民和子孙后代的共同繁荣。

当前世界前所未有的变局加速演进。在此背景下，我们注意到贸易与投资、环境、粮食安全和能源安全等领域面临挑战，需要开展有效的多边合作。

亚太经合组织是亚太地区重要经济合作论坛，以及现代、创新、有效的理念孵化器，为应对本地区面临的挑战作出了具体而务实的贡献。

在此前工作基础上，我们今年在推进包容和可持续经济增长议程方面取得了务实成果。我们欢迎2024年专业领域部长级会议成果以及相关共识，包括《清洁低碳氢能政策框架指导文件》《防止和减少粮食损失与浪费原则》和《可持续金融倡议》。

我们认识到打造一个自由、开放、公平、非歧视、透明、包容和可预测的贸易和投资环境的重要性，并将继续为之努力。我们重申支持以规则为基础、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，并继续致力于对世界贸易组织进行必要改革，以完善其所有职能。我们将继续开展建设性工作，全面实施世界贸易组织第13届部长级会议成果，回顾我们在世界贸易组织第13届部长级会议上的承诺，加快与其他世界贸易组织成员讨论，以期在2024年内恢复一个所有成员均可使用、完整和运转良好的争端解决机制。我们重申支持世界贸易组织《渔业补贴协定》尽快生效，并完成关于规则的进一步谈判。我们认识到包括联合声明倡议在内的世贸组织多边和诸边谈判和讨论的积极作用。

我们重申致力于加强供应链互联互通，建立安全、强韧、可持续、包容的供应链。我们将加快全面实施世界贸易组织《贸易便利化协定》。我们将通过改进“单一窗口”系统、实现关键流程数字化、促进无纸化贸易，致力于提高贸易透明度、效率和可靠性。

我们重申推进亚太区域经济一体化的承诺，继续优化区域贸易投资环境，应对全球挑战。在此背景下，我们通过了《关于亚太自由贸易区议程新展望的声明》。

我们欢迎在今年“创新和数字化推动经济正规化、全球化转型”优先领域下分享的倡议，认识到非正规经济更多融入正规经济和全球经济中，将有助于提升各成员的包容与可持续增长。为此，我们通过了《关于推动向正规和全球经济转型的利马路线图》，期待从2025年开始执行。

我们认识到，数字转型和创新是实现包容增长的关键驱动力。要努力缩小数字鸿沟，促进中小微企业专精特新发展，将中小微企业纳入全球价值链。我们承诺加快亚太地区的数字转型，通过实施《亚太经合组织互联网和数字经济路线图》，认识到其在加强数字互联互通方面的关键作用。在此方面，我们欢迎促进数字基础设施建设和数字技能发展的有关政策。我们认识到人工智能在推动创新、促进可持续经济增长、改变日常生活等方面的潜力。

我们致力于提升服务领域竞争力。我们认识到亚太经合组织在促进服务贸易、加强绿色供应链合作、支持循环经济转型方面的重要作用。各经济体向更加可持续的经济模式转型，将有助于实现经济增长，提升创新和竞争力。

我们重申致力于强化设施联通、政策沟通和民心相通，并利用数字互联互通，以落实《亚太经合组织互联互通蓝图（2015－2025）》。

我们重申致力于落实《亚太经合组织2030年粮食安全路线图》，通过推动建设开放、公平、透明、高产、可持续、强韧、创新、包容的农业和粮食系统，实现亚太区域粮食安全。我们认识到在促进农业可持续性方面没有统一的解决方案。我们将继续支持确保人人获得安全、营养和充足食物的努力，同时应对气候变化、生物多样性保护和自然资源的可持续利用和管理等方面挑战。我们认识到渔业在全球粮食安全中的重要作用。

我们认识到，保障能源安全、韧性和可及对于可持续经济增长与发展的重要性。我们认识到应采取更多措施加速推进清洁、可持续、公正、可负担、包容的能源转型。

我们认识到，必须进一步整合行动，应对气候变化、极端天气、自然灾害的影响所带来的深刻挑战，这对于亚太地区建设可持续未来至关重要。为支持本地区实现这一目标，我们重申致力于逐步取消低效的、鼓励浪费的化石燃料补贴。

我们认识到腐败损害经济增长和发展，承诺将预防和打击腐败，拒绝向腐败分子及其非法资产提供避风港。

我们期待韩国担任2025年亚太经合组织东道主，中国担任2026年亚太经合组织东道主，越南担任2027年亚太经合组织东道主。我们承诺支持这些经济体推进亚太经合组织重要工作。我们也欢迎新加坡担任2030年亚太经合组织东道主。

(责编：杨光宇、胡永秋)