新华社北京11月17日电 题：为开创亚太发展新时代指明前行方向——多国人士高度评价习近平主席在亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议上的讲话

新华社记者刘赞 刘品然 阚静文

当地时间11月16日上午，亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议在秘鲁利马会议中心举行。国家主席习近平出席会议并发表题为《共担时代责任 共促亚太发展》的重要讲话，呼吁亚太各国要团结协作，勇于担当，推动构建亚太命运共同体，努力开创亚太发展新时代。

习近平主席的讲话引发国际社会热烈反响。多国人士表示，在世界百年变局加速演进、世界经济增长乏力、世界开放指数不断下滑的当下，习近平主席就加强亚太合作提出重要主张，贡献中国智慧，为推动构建亚太命运共同体、开创亚太发展新时代指明前行方向，为实现亚太乃至世界的共同繁荣注入强劲动力。

团结亚太应对挑战的中国担当

当前，亚太合作面临地缘政治、单边主义和保护主义上升等挑战。站在历史的十字路口，亚太作为全球经济最具活力板块和主要增长引擎，肩负更大责任。习近平主席在讲话中呼吁亚太各国团结协作，勇于担当。

“习近平主席的讲话从战略高度突出了开放创新、国际合作、现代化及经济全球化等的重要意义，充分体现了中国的大国担当。”巴基斯坦伊斯兰堡南亚与国际研究中心执行主任马哈茂德·哈桑·汗说，习近平主席的讲话为亚太经合组织共同应对全球性挑战、不断增强凝聚力注入信心和力量，也为亚太发展指明了方向。

墨西哥经济教学研究中心研究员雷纳托·巴尔德拉马表示，亚太位于世界经济发展前沿，其稳定发展离不开中国带来的强劲动力。“习近平主席在讲话中呼吁亚太各方共担时代责任，而中国正是以勇于担当的精神和切实行动引领亚太共同应对全球性挑战，为亚太长久繁荣作出了巨大贡献。”

南非约翰内斯堡大学政治与国际关系学系研究员尼奥·莱茨瓦洛认为，中国经济几十年来取得巨大飞跃，已成为推动亚太地区经济稳定发展的动力源。“中国始终倡导普惠包容的经济全球化，给地区带来巨大机遇，习近平主席的讲话为亚太未来和世界发展注入更多正能量。”

当前，中国对亚太经济增长贡献率达64.2%，带动地区37.6%的货物贸易增长和44.6%的服务贸易增长，助力亚太成为世界经济增长中心、全球发展稳定之锚和合作高地。

“习近平主席在讲话中提到，改革开放是中国和世界共同发展进步的历史进程，我对此深表认同。”新西兰商学院院长黄伟雄说，“中国不断推进中国式现代化，持续扩大高水平对外开放，坚持推动区域经济一体化，不仅为地区伙伴的发展提供重要借鉴，也为亚太和世界创造更多机遇。”

在讲话中，习近平主席引用中国古语“己欲立而立人，己欲达而达人”和拉美谚语“唯有益天下，方可惠本国”，向世界展示以中国发展促进亚太发展的决心和意志。在加拿大《今日加拿大》主编黄运荣看来，这彰显了中国“携手共行天下大道”的担当，中国始终坚持开放和多边主义，主张公平和包容性发展，不断推动亚太地区朝着更加开放包容、普惠共赢的方向前进。

推动亚太高质量发展的中国方案

如何在当前形势下更好推进亚太合作？习近平主席在讲话中提出三点建议——构建开放融通的亚太合作格局、培育绿色创新的亚太增长动能、树牢普惠包容的亚太发展理念。这些建议引发海外人士广泛共鸣。

“从习近平主席的讲话可以看出，中国正在向世界展示出极大的开放性。”秘鲁记者协会主席安赫尔·桑切斯·穆尼奥斯说。他特别指出，此次会议期间钱凯港正式开港，为秘鲁以及整个拉美地区打开了新的大门，增强了与亚洲的贸易联通。

“习近平主席在讲话中提到要坚持多边主义和开放型经济大方向，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，这些建议立足当下、着眼未来，对于世界经济复苏和亚太地区各国发展十分重要。”韩国韩中城市友好协会会长权起植说。

多位海外人士对习近平主席有关培育绿色创新的亚太增长动能的论述深表赞同，并积极评价中国在这方面作出的努力。马来西亚战略与国际问题研究所主席穆赫德·法伊兹·阿卜杜拉指出，人们可以看到中国正在推动全球绿色经济、循环经济和海洋经济的发展，特别是在气候变化议题上做了很多工作。

新西兰大洋洲数字金融交易集团主席彭杭颖平注意到习近平主席宣布中方将发布《全球数据跨境流动合作倡议》，期待中国为全球数字经济发展和网络空间治理贡献方案，推动共建开放、包容、非歧视的数字经济环境。

习近平主席在讲话中指出：“我们要用好亚太经合组织平台，加强经济技术合作，加大对发展中经济体和弱势群体的支持，共同做大并分好经济发展‘蛋糕’，让更多经济体、更多民众共享发展成果。”

马来西亚智库亚太“一带一路”共策会执行董事翁忠义说：“中国积极支持欠发达国家的基础设施建设，强化互联互通，提升区域内的经济和社会包容性，为各国创造更多发展机会，共同迈向繁荣。”新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群认为，中国在推动亚太地区发展方面发挥了建设性作用，提出了一种包容发展的路径，特别注重帮助发展中国家实现现代化，这种合作形式可以成为世界的榜样。

构建亚太命运共同体的中国理念

从呼吁“牢固树立亚太命运共同体意识”，到“共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体”，再到“坚持命运与共，建设守望相助的亚太”……习近平主席曾多次阐述构建亚太命运共同体的理念主张，为亚太地区深化合作、实现共同繁荣注入强大动力。在此次讲话中，习近平主席再次呼吁各方推动构建亚太命运共同体，获得国际人士高度评价。

新加坡南洋理工大学工程管理硕士学术主任闫黎表示，构建亚太命运共同体是构建人类命运共同体理念在亚太地区的具体体现，对文化背景不同、发展程度各异的亚太各国有着独特意义。

俄罗斯国际事务委员会总干事伊万·季莫费耶夫表示，习近平主席在不同场合多次呼吁构建亚太命运共同体，对亚太地区的团结合作、共同发展具有重要意义。“中国为实现亚太地区发展繁荣贡献的智慧与力量有目共睹，这符合世界进步的大势，有利于推动各国实现共同繁荣。”

日本无限合同会社首席经济学家田代秀敏表示，亚太各国经贸往来密切，经济相互关联，面临的问题与挑战也相互关联。“中国提出构建亚太命运共同体理念，为各方共同应对挑战提供了思想指引，为实现共同发展筑牢根基。”

“中方欢迎各方继续搭乘中国发展快车，同中国经济共同发展，为实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界各国现代化共同努力。”习近平主席在讲话中向世界发出诚挚邀请，让美国《全球策略信息》杂志前驻白宫记者威廉·琼斯感触颇深。他认为，中国积极倡导亚太合作，凝聚发展动能，践行共赢理念，为地区共同发展注入强劲动力。“中国通过一系列主张和行动举起了一面命运与共的旗帜，得到了包括亚太国家在内的国际社会广泛支持。”

中国将担任亚太经合组织2026年东道主，这让2024年亚太经合组织高级官员会议主席卡洛斯·巴斯克斯充满期待。他说：“期待在中国引领下，亚太合作能取得更多丰硕成果，为进一步推动构建亚太命运共同体，打造亚太发展的下一个‘黄金三十年’贡献力量。”

(责编：胡永秋、杨光宇)