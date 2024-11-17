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新闻背景丨二十国集团

2024年11月17日18:24 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢11月17日电　新闻背景｜二十国集团

　　新华社记者赵焱　陈威华

　　二十国集团（G20）领导人第十九次峰会将于11月18日至19日举行。此次峰会由巴西主办，举办地为里约热内卢。

　　G20于1999年成立，由中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英国、美国以及欧盟和非盟组成。

　　G20成员涵盖面广、代表性强，包含主要发达经济体和新兴市场经济体，在全球事务中发挥着举足轻重的作用，成为共同应对全球性问题的有效多边机制。

　　成立初期，G20运行机制为财长和央行行长会议机制。2008年国际金融危机爆发，当年11月，G20召开第一次领导人峰会。领导人峰会主要讨论全球重大经济金融热点问题，为推动世界经济复苏和国际金融体系改革作出重要贡献。每次领导人峰会召开前，会不定期举行协调人会议及财长和央行行长会议，以及贸易、劳工就业、农业、能源、卫生等专业部长会议。

　　目前，G20机制已形成以领导人峰会为引领、协调人和财金渠道“双轨机制”为支撑、部长级会议和工作组为辅助的架构。G20主席采取轮换制，前任、现任、候任主席组成“三驾马车”，共同参与当年峰会进程。

　　除永久嘉宾国西班牙外，作为今年G20主席国的巴西还邀请安哥拉、埃及、阿联酋、尼日利亚、挪威、葡萄牙和新加坡七个国家以及多个国际组织参与工作组的讨论。

　　G20领导人第十九次峰会主题为“构建公正的世界和可持续的星球”，将聚焦全球不平等、抗击饥饿与贫困、可持续发展和全球治理改革等议题。

(责编：牛镛、卫嘉)

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