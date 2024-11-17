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新闻背景丨巴西联邦共和国

2024年11月17日18:24 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢11月17日电　新闻背景｜巴西联邦共和国

　　新华社记者赵焱 陈威华

　　巴西联邦共和国位于南美洲东部，东濒大西洋，是拉美地区最大的国家。首都为巴西利亚。葡萄牙语为官方语言。

　　据巴西地理统计局统计，该国国土面积851.04万平方公里，人口约2.12亿（2024年7月）。

　　巴西自然条件得天独厚。横贯北部的亚马孙河是世界上流域最广、流量最大的河流。素有“地球之肺”之称的亚马孙热带雨林总面积近700万平方公里，其中大部分位于巴西境内。

　　巴西矿产资源丰富。铌矿、铁矿、石油、铀矿、锰矿、铝矾土等多种矿物储量均居世界前列。

　　巴西经济实力居拉美首位，拥有较为完整的工业体系，工业基础雄厚。钢铁、汽车、造船、石油、化工、电力、制鞋等行业较发达，民用支线飞机制造业和生物燃料产业居世界领先水平。

　　巴西农业发达，是多种农产品主要生产国和出口国。大豆、咖啡、蔗糖、柑橘产量居世界首位，是全球第一的大豆生产国，也是世界上最大的牛肉和鸡肉出口国、第四大猪肉出口国。

　　1974年8月15日，中国与巴西建立外交关系。建交以来，中巴在各领域的友好合作关系得到全面发展。1993年，两国建立战略伙伴关系，2012年，两国关系提升为全面战略伙伴关系。

　　从2009年起，中国已经连续15年成为巴西最大贸易伙伴，也是巴西主要外资来源国之一。巴西是首个对华出口突破千亿美元的拉美国家，也是中国在拉美的最大贸易伙伴国。

(责编：牛镛、卫嘉)

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