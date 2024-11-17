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“茶缘·中巴友谊园”在巴西里约热内卢举行开园仪式

2024年11月17日15:58 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢11月17日电（记者陈威华　蒋彪）为庆祝中巴建交五十周年，“茶缘·中巴友谊园”16日在巴西里约热内卢植物园内举行开园仪式。巴西文化部、中国驻巴西大使馆等中巴双方人员出席。

　　中国驻巴西大使祝青桥在致辞中指出，200多年前，首批中国茶农跨越万里来到巴西种茶授艺，第一批茶种就落户于此。今年是中巴建交五十周年，半个世纪以来，中巴人民结下的真挚情谊恰似种茶，相信“茶缘·中巴友谊园”将成为两国以茶为媒、以茶会友的新地标。

　　巴西文化部长玛格丽特·梅内塞斯在接受新华社记者采访时表示，巴西作为多元文化国家，期待在文化遗产和创意经济等方面吸取中国经验。巴中两国在国际舞台上为促进“全球南方”利益发挥了重要作用。明年巴西还将担任金砖国家轮值主席国。这将进一步强化两国合作关系，提供一个面向“全球南方”的机遇窗口。

　　里约热内卢植物园园长塞尔吉奥·贝塞尔曼介绍，“茶缘·中巴友谊园”项目包括修复加固园内历史建筑以及在此策划开展茶文化展活动。希望这次合作能巩固两国在植物学研究领域的传统友好关系，共同应对全球生物多样性危机。

　　据介绍，里约热内卢植物园“茶缘·中巴友谊园”项目由中国国家电网巴西控股公司和中国交通银行出资支持。项目将持续举办至2025年底，旨在通过茶文化展等活动讲述因茶结缘的中巴友谊故事，促进两国人文交流。

(责编：牛镛、卫嘉)

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