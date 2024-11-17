新华社悉尼11月17日电（记者齐紫剑 张淑惠）中澳高质量发展经济合作论坛日前在悉尼举行，澳大利亚政界和工商界人士希望加强对华经贸关系。

澳大利亚贸易部长法瑞尔在开幕式上作视频致辞说，贸易是澳中两国关系基石，中国是澳大利亚最大贸易伙伴。随着双方贸易多样化，双边贸易额还会进一步增长。

澳大利亚中国工商业委员会全国主席戴维·奥尔森在视频致辞中说，澳大利亚工商界人士在澳中经济关系中发挥重要作用，通过项目合作、文化交流等拉紧两国经济关系，并为未来奠定基础。我们将探讨新的贸易投资合作领域，不断创造经济合作机会。

澳大利亚贸易投资委员会亚洲区负责人迈克尔·赫莱曼在开幕式上表示，中澳经济互补性强，为继续发展双边贸易提供了非常坚实的基础，两国人民之间多年来的深厚关系也在双边经济关系发展中发挥重要作用。

中国商务部部长王文涛发表视频致辞说，开放是中国式现代化的鲜明标识，中国坚定奉行互利共赢的开放战略。中国共产党二十届三中全会就完善高水平对外开放体制机制作出系统部署，释放出扩大高水平对外开放的明确信号。中国将依托国内超大规模市场优势，不断拓展开放的深度和广度，持续优化营商环境，与包括澳大利亚在内的世界各国共享发展机遇与红利。

中国驻澳大利亚大使肖千在开幕式上作主旨演讲说，中澳经济高度互补，可以探讨双方如何在传统领域和新兴领域加强合作，不断发展双边关系，更好造福两国和两国人民。

此次论坛由澳中工商业委员会和澳大利亚中国总商会联合举办，约220名中澳工商界代表出席，就“中澳传统领域合作”和“中澳新兴领域合作”主题进行交流探讨。

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