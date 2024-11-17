新华社里约热内卢11月17日电 题：“有缘千里来相会”——中巴人民相知相亲的故事

新华社记者乔继红 赵焱 朱婉君

在巴西里约热内卢植物园，有一棵古老的茶树。树前石碑上以葡萄牙文和中文写着：“1812年，首批抵达巴西的中国人在此栽下茶树，此为中国-巴西友谊的见证。”

“中巴人民在漫长岁月中结下的真挚情谊，恰似中国茶农的辛勤劳作一样，种下的是希望，收获的是喜悦，品味的是友情。”2014年7月，习近平主席在巴西国会发表演讲时说。

“人之相识，贵在相知；人之相知，贵在知心。”在习近平主席关心和推动下，中巴人民的友谊之树不断成长，在多个领域开花结果，为中巴关系发展注入希望和力量。

“我们不同，却很亲密”

11月初的一天，里约热内卢细雨蒙蒙。位于蒂茹卡国家公园半山腰的中国亭云雾缭绕，游客如织。

当地导游布里萨贝拉·库马尔正为来自世界各地的游客讲解中国亭的历史渊源。飞角、重檐、雕龙，中国亭因独特的建筑风格和绝佳的观景位置，成为里约地标之一。约200年前，首批中国茶农就跨越千山万水来到巴西种茶授艺。站在中国亭，可俯瞰山下的里约热内卢植物园。这一片区域，此前正是中国茶农辛勤劳作的场所。库马尔告诉记者，越来越多游客在中国亭欣赏美景时，对巴西和中国这段“茶缘往事”充满兴趣。

在植物园里，解说员皮埃尔·贝拉尔特向记者介绍了一处特别景观：在古茶树的旁边，长着一棵古老的阿萨伊棕榈树。阿萨伊，也叫“巴西莓”，是巴西人最熟悉的“超级水果”，也是外国游客心目中颇具代表性的“巴西味道”。在里约大街小巷，总能看到阿萨伊制成的饮品、甜品。

“中国和巴西的两棵代表性树木并肩而立，正如两国之间的友谊，我们不同，却很亲密。”贝拉尔特说。

11月份正是巴西阿萨伊果开始成熟的季节，一旁的古老茶树上也结出了茶籽。“今年是巴西和中国建交50周年。”贝拉尔特说，“我相信，随着更多的交流合作，我们将结识更多中国朋友，两国关系将迎来下一个更加美好的50年。”

在植物园入口处，一座两层高的历史建筑不久前修复完毕。在它周边，是新种植的优质中国茶苗，走进建筑里，“茶之道”文化展刚刚迎来第一批参观者。这里被命名为“中巴友谊园”。丰富的历史图片、多彩的茶具、互动式茶道体验活动，以及稚嫩的茶苗，向人们展现着中国茶在巴西的历史和现在，为两国人文交流打开一扇新窗口。

在里约，不少巴西受访民众不约而同地选择以阿萨伊形容巴中关系。年轻姑娘萝伯塔·迪内利说：“就像阿萨伊富含能量一样，巴中友好关系不断焕发新的活力。”

“有一颗向往中国的心”

在崭新明亮的马累明日之潮交响乐团演奏厅，乐手们正在演奏《大鱼》。婉转动人的中国风旋律回荡在整个大厅。

“中国与巴西虽然相隔万里，但两国的音乐都在讲述自身的历史和故事，有共通共鸣之处。”乐团指挥菲利佩·科谢姆告诉记者，乐团还排演了《梁祝》《美丽的神话》《我的中国心》等中国曲目。

马累明日之潮交响乐团成立于2010年，所在地是里约的贫困社区马累区，乐手们也大多来自这里。2011年，乐团濒临解散之际，中国国家电网巴西控股公司雪中送炭，提供资助。这份“中国缘”为困境中的年轻人们带来了希望，他们得以继续追求音乐梦想。

2014年7月，中巴建交40周年音乐会在巴西利亚举行，当时在巴西访问的习近平主席和时任巴西总统罗塞芙共同出席。乐团受邀演出，一曲充满浓郁江南风韵的中国音乐作品《无锡景》演奏完毕，现场掌声经久不息。

乐团成员们对记者感慨说，“与中国的联系”犹如“一份天赐的礼物”，为他们的人生带来不曾想象过的选择与机遇。

今年8月，为庆祝中巴建交50周年，乐团前往中国演出交流，在北京特意安排了一场“快闪”活动。人来人往中，乐团奏响中国民歌《茉莉花》，引来不少中国民众驻足、合唱。随后，一曲与中国唢呐艺术家合奏的《沂蒙山小调》上演，嘹亮的唢呐声搭配欢快的巴西鼓，两国民众的心灵在音乐的碰撞交流中愈加贴近。

“10年前，为两国元首演奏时，我们与中国乐团同台，还只能各自演奏自己的曲目。而今天，我们已经能够完美合奏。”乐团大提琴手德博拉·多斯桑托斯说。

多年来，马累明日之潮交响乐团累计为7000多名当地孩子提供了音乐教育和培训，为他们的家庭和所在社区播撒下希望的种子。“马累社区也在一点点变得更好！这一切要感谢中国朋友！”乐团创始人兼校长卡洛斯·爱德华多·普拉泽雷斯说，“现在，我们每个人都有一颗向往中国的心。”

成立于2011年的里约科帕卡巴纳要塞乐团也由来自贫困社区的年轻人组成。同样得益于中国企业的支持，乐团获得发展机遇，获评里约热内卢州的非物质文化遗产。近日，习近平主席复信巴西各界友好人士，鼓励他们继续为中巴友好事业贡献力量，其中就包括这个乐团。

乐团负责人、巴西山河文化促进中心主任马西娅·梅尔希奥说：“习近平主席在复信中传递出加强中巴友好的强烈信息，将激励更多孩子走近中国、了解中国，为巴中文化交流和人民友好贡献更多力量。”

“学中医、学中文，一个不能少”

巴西戈亚斯联邦大学中医孔子学院的课堂上，中医老师讲解、示范，学员听讲、观摩、体验，学习氛围热烈。

中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。巴西戈亚斯联邦大学中医孔子学院，是拉美地区第一所中医特色孔子学院。

“在汉语教学中融入中医药文化传播，让二者相辅相成。”中方院长、河北中医药大学副教授吕均超说，“中医与中文、中国文化密不可分。”

“中国智慧、中国哲学思想、中国人的生活方式，这些都让我好奇。”这所孔子学院48岁的巴西学员道格拉斯·莫尔任塔尔因学习武术与中国文化结缘，现在是一名体育老师和针灸师。在他看来，“学中医、学中文，一个不能少”。

几十年来，中医药在巴西蓬勃发展，从业者已有20余万人，大小中医诊所分布巴西各地，针灸、草药等疗法被纳入医保系统。越来越多的巴西院校开设中医药学课程，两国在中医临床医疗、中医药人才培养等领域展开务实合作。

巴西总统卢拉、前总统罗塞芙等都接受过中医治疗。今年6月访华期间，学医出身的巴西副总统阿尔克明还展示了自己的针灸技术。

与此同时，中文热不断升温。目前巴西共设立12所孔子学院和1所孔子课堂，是设立孔子学院最多的拉美国家。里约热内卢州已开设两所葡中双语学校，还有三所公立学校提供免费中文教育。

里约热内卢州教育厅战略项目协调员卡梅利亚·阿莫林说，中国是巴西最大的贸易伙伴，加强中文教学被巴西视为重要的经济和文化发展战略。

2014年在两国元首见证下，中巴签署合作设立坎皮纳斯大学孔子学院的协议。今年，该孔院学生阿图尔·雷斯代表巴西赴华参加第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛全球决赛，获得三等奖。

“中国有迷人的文字、悠久的中医和灿烂的文明，巴西有动感的桑巴、丰富的色彩和热情的人民。”雷斯说，“加强交往、携手合作，会让我们变得更好。”

“中国人认为，如果有缘分，再远也能相会，叫作‘有缘千里来相会’。”习近平主席10年前在巴西国会发表演讲时说。

中国和巴西远隔重洋，但浩瀚的太平洋没能阻挡两国人民结缘。如今越来越多的友谊使者跨越山海，续写中巴人民相知相亲的新故事，推动两国友好像长江和亚马孙河一样奔腾不息、一往无前。

(责编：崔译戈、徐祥丽)