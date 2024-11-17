新华社里约热内卢11月17日电 记者手记｜“非凡之城”里约热内卢

新华社记者赵焱 陈威华

从位于蒂茹卡国家公园的中国亭景观区向远处眺望，翠绿的山峦环抱着湖泊和海湾，青山碧水间分布着万千楼宇，这就是被誉为“非凡之城”的里约热内卢。这座南美名城即将迎来二十国集团（G20）领导人第十九次峰会。

里约市位于巴西东南沿海，是巴西第二大城市，也是巴西经济、金融、文化中心之一，面积约1200平方公里，居民600多万。徜徉街头，随处可见“G20之都”标识，很多地方修缮一新，还增加了不少便民设施，彰显着里约人对G20峰会的热情。

作为全球知名的旅游胜地，里约丰富的自然和人文景观吸引着来自世界各地的游客。科尔科瓦多山上的基督像、瓜纳巴拉湾附近的糖面包山、科帕卡巴纳海滩等景观被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。每年年初的里约狂欢节是巴西规模最大、国际知名度最高的狂欢节，其间举行的桑巴舞大赛闻名世界。这些景观和活动不仅为当地民众的生活增添色彩，也成为音乐家、园林和城市设计师艺术灵感的来源。

此次G20峰会会场设在弗拉门戈海滩旁的里约现代艺术博物馆，馆内花园出自巴西景观设计大师布雷·马克斯之手。

在科尔科瓦多山上的蒂茹卡国家公园里，有一座玲珑别致的中式凉亭，八角飞檐上雕刻着色彩艳丽的飞龙。这座凉亭是里约地方政府为表彰华工在巴西用中国茶籽培育茶树的功绩而修建。现在，中国亭已成为中巴两国人民友谊的象征。

1822年巴西独立后，里约成为巴西的首都，直到1960年巴西迁都至巴西利亚。里约老城区内保存着里约作为旧首都时的总统府、议会等新古典主义风格建筑，博物馆、剧院等历史建筑点缀其间。里约多家博物馆加入了2018年成立的金砖国家博物馆联盟，包括位于老城区的巴西国家美术馆。

老城区的瓦隆古码头始建于18世纪末，是当时非洲黑奴登陆巴西的主要地点。1811年至1831年间，上百万黑奴从这里进入巴西，后被转卖至美洲大陆其他地区。2017年，瓦隆古码头被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

每年11月15日是巴西的共和国成立日，11月20日是黑人觉醒日。G20峰会将于11月18日至19日举行，正好在巴西这两个法定假日之间。为减少峰会期间市内人员流动量，里约市议会批准一项法案，将今年的11月18日和19日也设为假日，再加上16日和17日两天周末，形成从15日至20日的假期，以减少拥堵，确保峰会顺利举行。

自20世纪90年代以来，里约陆续举办了多场国际盛会，如1992年的联合国环境与发展会议、2007年的第十五届泛美运动会、2012年的联合国可持续发展大会首脑会议、2016年奥运会等。作为协调安全行动的技术中心，巴西全国综合指挥和控制中心2014年在里约落成，可使用无人机、城市摄像头和指挥车进行安全监控。2023年年底以来，里约市内多地还安装了面部识别系统。

此次G20峰会期间，组织方将开通一条连接与会代表入住酒店区和主会场的安全通道。主会场附近的海滨大道17日起全线封闭，直至20日管控措施结束，邻近的桑托斯杜蒙特机场也将在18日和19日暂时关闭。此外，巴方还加强了主会场的安保措施和会场附近的海上巡逻。

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