新华社里约热内卢11月17日电 专访｜巴中全面战略伙伴关系前景广阔——访巴西总统府机构关系秘书处部长帕迪利亚

新华社记者赵焱 陈威华

巴西总统府机构关系秘书处部长亚历山大·帕迪利亚日前在接受新华社记者书面专访时说，巴西总统卢拉上任以来的核心政策之一就是进一步加强与新老贸易伙伴的合作。中国是巴西最大贸易伙伴，巴中全面战略伙伴关系前景广阔。

帕迪利亚指出，两国建交50年来，双边关系不断提质升级。在卢拉总统第一个任期内，中巴高层协调与合作委员会于2004年成立，指导和协调两国关系的发展。

“2009年，中国成为巴西最大贸易伙伴，这一地位已连续保持15年。”帕迪利亚说，巴西是中国在农产品和矿产领域的重要合作伙伴，中国在巴西广泛投资能源产业，同时巴西从中国市场进口汽车、家电等大量制成品，2023年双边贸易额达1815.3亿美元。

作为总统府机构关系秘书处部长，帕迪利亚表示，近两年来，秘书处在卢拉总统、阿尔克明副总统和其他部长访华期间组织议会代表团、地方政府代表团、工商界人士和社会代表等访华，“我亲眼见证了两国在各领域的合作成果”。

“去年，卢拉总统出访中国期间，双方领导人签署多项合作协议，涉及创新、通信、减贫、教育以及航天。”帕迪利亚说，“我们还见证了巴中企业在可再生能源、汽车工业、农业、绿色信贷和基础设施等领域达成多项新协议。”

帕迪利亚强调，巴中在技术、能源、粮食安全、气候变化、文化和旅游等领域不断扩大创新合作，“这种富有成效的伙伴关系所产生的利益超越了双边贸易，成为强化、扩大南南合作议程的重要战略组成部分”。

展望未来，帕迪利亚认为，中国在巴西基础设施建设和可再生能源领域投资大有可为。他表示，巴西丰富的清洁能源储量是吸引外资的重要因素。巴西国会还通过了新的能源转型监管框架，已由卢拉总统签署。这一框架有助于激励氢能源、海上风电等新能源产业的发展，巴中在相关领域的合作将为全球脱碳进程作出贡献。

帕迪利亚表示，巴西愿加强巴中文化交流，包括艺术交流、图书馆、博物馆、版权、创意经济和可持续发展等领域合作。今年，巴西成为第14届北京国际电影节主宾国，中方也在巴西的圣保罗、里约等城市举办多场电影节、电影展，进一步加强了两国文化联系。

帕迪利亚说，巴西和中国共同努力寻求和平解决国际冲突，两国联合发表政治解决乌克兰危机“六点共识”，在金砖国家领导人会晤上得到广泛支持和响应。“在即将举行的二十国集团峰会上，巴西将把与饥饿贫困和不平等作斗争作为中心主题之一。中国减贫成果斐然，与巴西的目标一致。”

“我们还将借助二十国集团等平台共同帮助解决全球可持续发展问题，包括能源转型和绿色经济。巴中两国在这一领域取得的成果足以在二十国集团峰会等国际场合作为例证，展示全球南方通过合作能够做到真正的可持续发展。”帕迪利亚说。

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