人民网里约热内卢11月16日电 （记者张志文、陈海琪）当地时间11月16日，由国家电网巴西控公司和交通银行巴西子行共同支持的里约植物园“茶缘·中巴友谊园”社会责任项目在里约植物园举行开园仪式。中国驻巴西大使祝青桥、巴西文化部部长梅内塞斯、巴西央行候任行长加布里埃尔等百余名中巴友好人士代表出席了开园仪式。

祝青桥在致辞中指出，今年是中巴建交50周年。半个世纪以来，中巴人民结下的真挚情谊恰似种茶，播种的是希望，收获的是喜悦，品味的是友情。中方期待同巴方一道，在两国元首的战略引领下，携手开创中巴关系下一个“黄金50年”。

中国驻巴西大使祝青桥在开园仪式上发表致辞。人民网记者 张志文摄

梅内塞斯在致辞中表示，文化项目可以促进不同文化之间和交流和合作，中巴友谊园在两国建交50周年和二十国集团领导人第十九次峰会举办之际开园，具有重要意义。巴西文化部将努力推动巴中文化交流事业，促进两国合作取得更多丰硕成果。

巴西文化部部长梅内塞斯在开园仪式上发表致辞。人民网记者 张志文摄

国家电网公司副总经理金炜在致辞中提到了茶与电的连接，两百年前，茶叶远渡重洋来到巴西，架起了中巴友谊的桥梁，两百年后，国家电网公司在巴西建设的特高压直流线路传递着绿色发展的希望。

活动上，中巴嘉宾共同为“茶缘·中巴友谊园”剪彩，标志着中巴友谊园中“茶之道”展览正式开幕。“茶之道”展览也迎来了它的第一批游客。在讲解员的引导下，嘉宾们有序参观每个展览房间，并在中国茶室一起品鉴专业茶艺师泡制的中国茶。

活动上，中巴嘉宾共同为“茶缘·中巴友谊园”剪彩，标志着中巴友谊园中“茶之道”展览正式开幕。人民网记者 张志文摄

据介绍，“茶缘·中巴友谊园”项目分为两个阶段实施，第一阶段是对位于植物园正门入口50米处的帕切科·莱昂之家这栋历史建筑进行修复加固，第二阶段为利用修复后的建筑及周边区域打造“茶缘·中巴友谊园”，策划“茶之道”茶文化展，引进中国优质茶树树苗。通过茶文化展与里约植物园仅存的两颗200年前中国第一批移民所种植的中国茶树相连接，讲述中巴友谊因茶而结缘、以茶为起点的故事。

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