人民网北京11月17日电 （记者鲁扬）二十国集团第十九次领导人峰会将于18日在巴西第二大城市里约热内卢召开。中国社会科学院拉丁美洲研究所国际关系研究室主任、巴西研究中心执行主任周志伟在接受人民网记者专访时表示，中巴两国将在包括二十国集团在内的多边框架内携手同行，一致发声，共同维护全球南方国家的利益。

周志伟表示，今年是中国和巴西建交50周年，两国关系目前处在历史最好阶段，各领域合作不断深化。“两国的合作已经早已超越双边范畴，具有全局性、战略性、全球性的特征。”

中国连续15年是巴西最大贸易伙伴，也是巴西第一个出口额超千亿美元的贸易伙伴，巴西是中国在拉美地区最大直接投资目的国。“中巴两国政治互信程度非常高，政策理念和主张具有高度一致性，经贸合作是两国关系的一大亮点。”周志伟表示。

此外，中巴科技合作起步也很早，航天合作已经有近40年的历史。截至目前，中巴两国已联合研制6颗地球资源卫星。周志伟认为，航天合作堪称中巴全方位合作的典范。

对于即将召开的二十国集团第十九次领导人峰会，周志伟认为，中巴两国同属全球南方国家，在全球安全和全球治理等问题上，均有广泛的共识。本次峰会的主题是“构建公正的世界和可持续的星球”，周志伟认为，这也体现了巴西的主张以及全球南方的共同呼声。“很多发展中国家在可持续发展问题上存在一些能力、资金和技术的不足，那么如何帮助他们解决可持续发展问题，比如气候变化、消除饥饿等，我认为中巴两国在这个问题上的立场是一致的，可以采取共同行动应对这类风险和挑战，并推动全球治理体系改革，实现一个公平公正的全球治理环境。”

本届峰会期间，将正式建立全球反饥饿和贫困联盟。周志伟认为，中巴两国国情不同，在消除饥饿与贫困方面有各自的经验，但两国在减贫问题上的政策主张和方案有着相似之处，那就是以人为本、公平包容，不让一个国家掉队。“在减贫问题上，中巴两国可以相互借鉴，并在第三国开展合作，共同应对发展中国家面对的贫困问题。”

周志伟表示，当今世界面临各类安全风险的挑战，在本届峰会期间，中巴两国可以表达共同立场，这有助于全球找到一个更理性、更加有效的治理方案。

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