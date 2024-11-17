当地时间11月16日下午，国家主席习近平在利马同美国总统拜登举行会晤。新华社记者 李学仁 摄

新华社利马11月16日电（记者韩墨 杨依军）当地时间11月16日下午，国家主席习近平在利马同美国总统拜登举行会晤。

习近平指出，过去4年，中美关系虽然历经跌宕起伏，但也开展了对话和合作，总体实现了稳定。我们指导双方团队通过磋商确定了中美关系的一些指导原则，共同推动两国对话和合作重回正轨，恢复和新建了20多个沟通机制，在外交、安全、经贸、财政、金融、军队、禁毒、执法、农业、气候变化、人文等领域取得了积极成果。

过去4年的经验值得总结、启示需要记取，我认为至少有以下几条。

一是要有正确的战略认知。“修昔底德陷阱”不是历史的宿命，“新冷战”打不得也打不赢，对华遏制不明智、不可取，更不会得逞。

二是要言必信、行必果。人无信不立。中方都是说到做到，但如果美方总是说一套、做一套，对美国的形象很不利，也损害双方互信。

三是要平等相待。中美两个大国交往，任何一方都不能按照自己的意愿改造对方，也不能从所谓“实力地位”出发压制对方，更不能为保持本国的领先地位而剥夺对方正当发展权利。

四是不能挑战红线、底线。中美是两个大国，难免有些矛盾分歧，但不能损害彼此核心利益，更不能搞冲突对抗。一个中国原则和中美三个联合公报是双边关系的政治基础，必须恪守。台湾问题、民主人权、道路制度、发展权利是中方的4条红线，不容挑战。这些是中美关系最重要的防护栏和安全网。

五是要多搞对话和合作。在当前形势下，中美两国共同利益不是减少了，而是更多了。不管是在经贸、农业、禁毒、执法、公共卫生等领域，还是面对气候变化、人工智能等全球性挑战，以及在国际热点问题上，都需要中美合作。中美双方应该拉长合作清单，做大合作蛋糕，实现合作共赢。

六是要回应人民期待。发展中美关系应该始终着眼两国人民福祉，汇聚两国人民力量。中美双方要为两国人员往来和人文交流架桥铺路，也要排除干扰和障碍，不要人为制造“寒蝉效应”。

七是要展现大国担当。中美两国应该时刻考量人类前途命运，为世界和平担当，为全球提供公共产品，为世界团结发挥积极作用，包括开展良性互动、不搞相互消耗、不胁迫别国选边站队。

习近平强调，中美关系的发展历程，印证了中美建交45年来的经验和启示。如果两国做伙伴，求同存异，中美关系就能够取得长足发展。如果把对方当对手，恶性竞争，中美关系就会遭遇波折甚至倒退。当今世界动荡不安、冲突频发，人类面临前所未有的挑战。大国竞争不应是时代底色，团结协作才能共克时艰。“脱钩断链”不是解决之道，互利合作才能共同发展。“小院高墙”不是大国作为，开放共享才能造福人类。中美关系稳定发展既关乎两国人民，也关乎人类前途命运。中美要继续探寻两个大国正确相处之道，实现中美两国在这个星球上长期和平共存，多为世界注入确定性、提供正能量。

习近平强调，中方致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变，按照相互尊重、和平共处、合作共赢处理中美关系的原则没有变，坚定维护自身主权、安全、发展利益的立场没有变，赓续中美人民传统友谊的愿望没有变。中方愿同美方继续保持对话、拓展合作、管控分歧，延续中美关系来之不易的企稳势头。

习近平就台湾、经贸科技、网络安全、南海、乌克兰危机和朝鲜半岛等问题阐明中方立场。

习近平强调，“台独”分裂行径同台海和平稳定水火不容。美方想要维护台海和平，关键是要认清赖清德和民进党当局的“台独”本性，慎之又慎处理台湾问题，明确反对“台独”，支持中国和平统一。

中国人民的发展权利不可剥夺、不容无视。各国都有维护国家安全的需要，不能泛化国家安全概念，更不能以此为借口对别国恶意设限打压。

所谓中国实施网络攻击，既没有证据，也没有道理。中方本身是国际网络攻击的受害者，一贯反对并打击任何形式的网络攻击。

中方坚决维护南海领土主权和海洋权益。当事方对话协商始终是管控南海争议的最佳方式。美国不应介入有关南沙岛礁的双边争议，不应纵容和支持挑衅冲动。

中方在乌克兰问题上的立场和作为始终光明磊落，就是穿梭斡旋、劝和促谈，为和平而奔走，为推动局势降温而努力。中方不会允许朝鲜半岛生战生乱，不会坐视中国的战略安全和核心利益受到威胁。

当地时间11月16日下午，国家主席习近平在利马同美国总统拜登举行会晤。新华社记者 丁林 摄

拜登表示，美中关系作为世界上最重要的双边关系，不仅事关两国人民，也事关世界的未来。确保美中竞争不演变为冲突，这是美中两国政府对于两国人民和世界肩负的责任。过去4年，美中双方共同努力恢复和新建了一些对话和沟通渠道，包括双方外交和安全团队保持经常性战略沟通，开展坦诚深入对话，为增进双方相互了解发挥有益作用。特别是我们一年前在旧金山会晤以来，双方在军事、禁毒、执法、人工智能、气候变化、人文交流等方面取得实实在在的成果。美中双方相互支持对方主办2026年亚太经合组织领导人非正式会议和二十国集团领导人峰会，展示了美中合作可以给人民带来的福祉。美国不寻求“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台湾独立”，不寻求同中国发生冲突，不会利用台湾问题同中国竞争。美方也将继续奉行一个中国政策。美方愿在过渡期同中方加强沟通对话，增进彼此相互认知，负责任地管控分歧。

两国元首重申双方就中美关系指导原则达成的7点共识，即相互尊重、和平共处、保持沟通、防止冲突、恪守《联合国宪章》、在有共同利益的领域开展合作、负责任管控双边关系中的竞争因素。双方愿秉持这些原则，继续稳定中美关系，实现平稳过渡。

两国元首积极评价中美战略沟通、外交安全团队经常性接触、两军、经贸、金融等领域对话机制的重要作用，同意继续保持沟通势头，加强宏观经济政策协调。两国元首回顾了旧金山会晤以来禁毒、气候变化、人工智能、人文交流等领域对话合作取得的积极进展。

两国元首认为，双方就人工智能治理进行了坦诚和建设性对话，在联合国大会相互联署各自关于人工智能的决议，确认有必要加强国际合作，促进人工智能向善普惠，应维持由人类控制核武器使用的决定。

两国元首都认为，这次会晤坦诚深入，是建设性的，愿继续保持沟通联系。

蔡奇、王毅等参加会见。

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