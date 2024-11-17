当地时间11月16日下午，习近平主席在秘鲁利马出席亚太经合组织领导人非正式会议期间应约同美国总统拜登举行会晤。中方已经发布会晤新闻稿。我愿进一步介绍有关情况：

此次会晤是习近平主席同拜登总统时隔一年再次会晤。双方回顾了过去四年中美关系走过的历程，并从中总结经验启示，围绕在美国政府过渡期推进对话合作、妥善管控分歧，以及共同关心的国际地区问题进行了坦诚、深入、建设性的沟通，为中美关系发展指明了方向。

过去四年，中美关系虽然历经跌宕起伏，但在两国元首领航把舵下，开展了对话和合作，总体实现了稳定。习近平主席在同拜登总统交往中就中美关系发展阐明战略性、方向性、指导性意见。习近平主席生动地将中美关系比作一座大厦。其中，2021年视频会晤时，提出两国应该相互尊重、和平共处、合作共赢，这是中美关系这座大厦的穹顶；2022年巴厘岛会晤时，重点谈了中方在台湾问题、道路制度、民主人权、发展权利上的4条红线，这是大厦的基座；2023年旧金山会晤时，建议中美双方共同树立正确认知、有效管控分歧、推进互利合作、承担大国责任、促进人文交流，这是大厦的5根支柱。此次会晤，习近平主席又高屋建瓴地归纳了7点经验和启示，包括：要有正确的战略认知，要言必信行必果，要平等相待，不能挑战红线底线，要多搞对话合作，要回应人民期待，要展现大国担当。习近平主席强调，双方要继续为中美关系这座大厦添砖加瓦，愿同拜登及其继任者为此共同努力。

历史昭示我们，中美合则两利，斗则俱伤。习近平主席深刻指出，“修昔底德陷阱”不是历史的宿命，“新冷战”打不得也打不赢，对华遏制不明智、不可取，也不会得逞。中美作为世界上两个大国，应该计天下利，多为当前动荡不安的世界注入确定性、提供正能量。

此次元首会晤双方达成了一些成果共识。包括：两国元首重申双方就中美关系指导原则达成的7点共识，即相互尊重、和平共处、保持沟通、防止冲突、恪守《联合国宪章》，在有共同利益的领域开展合作，负责任管控双边关系中的竞争因素。双方愿秉持这些原则，继续稳定中美关系，实现平稳过渡。两国元首积极评价中美战略沟通、外交安全团队经常性接触、两军、经贸、金融等领域对话机制的重要作用，同意继续保持沟通势头，加强宏观经济政策协调。两国元首回顾了旧金山会晤以来禁毒、气候变化、人工智能、人文交流等领域对话合作取得的积极进展。

两国元首认为双方就人工智能进行了坦诚和建设性对话，在联合国大会相互联署各自关于人工智能的决议。在此基础上，两国元首确认有必要应对人工智能系统的风险，提升人工智能安全性，加强国际合作，促进人工智能向善普惠。两国元首确认应维持由人类控制核武器使用的决定。两国元首还强调应认真考虑潜在风险，本着慎重负责的态度在军事领域发展人工智能技术。

同时，双方也没有回避分歧。习近平主席深入阐述了中方在重大问题上的原则立场。

在台湾问题上，习近平主席强调，一个中国原则和中美三个联合公报是双边关系的政治基础，必须始终恪守。“台独”分裂行径同台海和平稳定水火不容。美方想要维护台海和平，关键是要认清赖清德和民进党当局的“台独”本性，慎之又慎处理台湾问题，明确反对“台独”，支持中国和平统一。

在南海问题上，习近平主席强调，中方坚决维护南海领土主权和海洋权益。当事方对话协商始终是管控南海争议的最佳方式。美国不应介入有关南沙岛礁的双边争议，不应纵容和支持挑衅冲动。

针对美国对中国的经贸科技打压，习近平主席指出，中国人民的发展权利不可剥夺、不容无视。各国都有维护国家安全的需要。面对挑战，“脱钩断链”不是解决之道，“小院高墙”不是大国作为。美方不能泛化国家安全概念，更不能以此为借口对别国恶意设限打压。

针对所谓中国实施网络攻击，习近平主席表示，这样的说法既没有证据，也没有道理。中方本身是国际网络攻击的受害者，一贯反对并打击任何形式的网络攻击。

针对美方在国际地区问题上对中国的抹黑污蔑和甩锅推责，习近平主席指出，中方在乌克兰问题上的立场和作为始终光明磊落，就是穿梭斡旋、劝和促谈，为和平而奔走，为推动局势降温而努力。中方不会允许朝鲜半岛生战生乱，不会坐视中国的战略安全和核心利益受到威胁。

习近平主席在会晤中特别强调了“四个没有变”，即中方致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变，按照相互尊重、和平共处、合作共赢处理中美关系的原则没有变，坚定维护自身主权、安全、发展利益的立场没有变，赓续中美人民传统友谊的愿望没有变。这表明中方愿同美新政府继续保持沟通、拓展合作、管控分歧，努力实现中美关系保持稳定，造福两国、惠及世界。

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