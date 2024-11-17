人民网迪拜11月16日电 （记者管克江）由卡尔卡什外交学院和阿布扎比音乐与艺术基金会共同主办的“阿联酋与中国跨文化交流”访谈活动14日举行。中国驻阿联酋大使张益明应邀与阿联酋国务部长努拉·卡阿比、卡尔卡什外交学院院长姆拉德诺夫等出席并与现场嘉宾交流互动。

张益明全面介绍中阿人文合作现状，强调今年是中阿建交40周年，在两国元首战略引领下，中阿跨文化交流成果丰硕，持续发挥示范带动作用。中华文明与阿拉伯文明都是世界文明的瑰宝，千百年来共同为人类文明树立了多元共存、和谐共生的典范。中方愿同阿方进一步挖掘两国人文合作潜力，打造更多精品项目，更好造福两国民众。

部分与会嘉宾合影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

努拉国务部长和姆拉德诺夫院长高度评价中阿人文合作水平，强调跨文化交流在促进双边关系发展方面发挥重要作用。阿联酋愿继续秉持开放包容、相互尊重理念，推动中阿人文交流合作取得更多务实成果。

观众提问。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿布扎比音乐与艺术基金会主席胡达·卡努、阿布扎比文旅局阿拉伯语中心主席阿里，以及多国驻阿使节和卡尔卡什外交学院师生代表百余人参加了当天活动。

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