人民网巴黎11月16日电 （记者尚凯元）11月15日至16日，第15届全欧华人专业协会联合会（FCPAE）欧洲论坛在巴黎召开。本届论坛以“深化合作，共创未来”为主题，汇聚中欧顶尖科学家和企业家，围绕绿色可持续发展、智能制造、生命科学和交叉学科人才培养等多个关键领域展开探讨。

第15届FCPAE欧洲论坛与会者合影。主办方供图

在论坛开幕致辞中，中国驻法国大使馆公使陈力回顾了中法友好关系的悠久历史和中欧科教领域的丰硕合作成果。他表示，希望在中法建交60周年这一重要时刻，本届论坛能够进一步促进中欧、中法在科学研究和跨学科人才培养方面的深度合作，为全球科技创新与可持续发展注入新的活力。

2024年全欧华人专业协会联合会轮值主席单位暨全法中国科技工作者协会理事长丁力指出，2009年首届欧洲论坛在巴黎成功举办，这座兼具历史与创新的城市见证了论坛的诞生与成长。如今，欧洲论坛已经发展成为中欧科技界学者、企业家们的重要交流平台，不仅推动了跨国、跨学科的互动，也成为激发创新思维的重要舞台。

主论坛汇聚多位重量级专家。原法兰西科学院院长贝尔纳·梅尼耶、西安电子科技大学校长张新亮、法国运输经济学协会主席马克·伊瓦尔迪等嘉宾围绕中欧教育与创新人才培养、全球可持续发展等作主题报告。紧随其后的圆桌峰会以“跨学科融合促进国际交流合作：挑战与机遇”为主题，由法国国家科学院药学院院士张勇民教授主持，法兰西科学院院士、菲尔兹奖得主洛朗·拉福格、法国全国工业促进委员会副主席吉勒斯—亨利·加罗、山东科创国际人才发展基金会秘书长徐燕和主题演讲嘉宾们一同分享了精彩观点，从多角度探讨学术与产业如何携手应对全球挑战，推动技术创新与可持续发展。

在分论坛上，中欧杰出科研工作者和企业家围绕“中欧绿色可持续发展”“中欧科技教育合作”“生物医疗与美妆”以及“工业与创新”四大议题进行了深入探讨。论坛期间还举办了中欧合作成果发布、欧洲华人十大科技领军人才评选等活动，为中欧科技工作者、企业家和科研机构搭建广阔的合作交流平台，推动互惠共赢。

欧洲论坛创立于巴黎，本届是第三次在法国举办。此次活动由全法中国科技工作者协会联合旅法留学人员专业社团精心筹备，得到了旅法侨学界、工商界及国内众多合作伙伴的大力支持，吸引了来自中欧各界的200余名嘉宾参加开幕式与主论坛。

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