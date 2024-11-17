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习近平会见美国总统拜登

2024年11月17日09:35 | 来源：新华网
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　　新华社利马11月16日电（记者杨依军　韩梁）当地时间11月16日下午，国家主席习近平在利马会见美国总统拜登。

　　习近平指出，很高兴再次同拜登总统先生见面。过去4年，中美关系虽然历经跌宕起伏，但在我们两人领航把舵下，也开展了卓有成效的对话和合作，总体实现了稳定。

　　中美关系的发展历程，也印证了中美建交45年来的经验和启示。如果两国做伙伴、做朋友，求同存异、彼此成就，中美关系就能够得到长足发展。如果把对方当对手、当敌人，恶性竞争、互相伤害，中美关系就会遭遇波折甚至倒退。

　　当今世界动荡不安、冲突频发，新老问题交织共振，人类面临前所未有的挑战。大国竞争不应是时代底色，团结协作才能共克时艰。新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，“脱钩断链”不是解决之道，互利合作才能共同发展。“小院高墙”不是大国作为，开放共享才能造福人类。中美作为世界上两个大国，应该计天下利，多为当前动荡不安的世界注入确定性、提供正能量。

　　我始终认为，作为世界上最重要的双边关系，中美关系稳定发展既关乎两国人民，也关乎人类前途命运。中美双方要从两国人民福祉和国际社会共同利益出发，作出明智选择，继续探寻两个大国正确相处之道，实现中美两国在这个星球上长期和平共存。

　　美国刚刚举行了大选。中方致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变，按照相互尊重、和平共处、合作共赢处理中美关系的原则没有变，坚定维护自身主权、安全、发展利益的立场没有变，赓续中美人民传统友谊的愿望没有变。中方愿同美国政府继续保持对话、拓展合作、管控分歧，努力实现中美关系平稳过渡，造福两国人民。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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