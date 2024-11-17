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中匈“链影”摄影展在布达佩斯开幕

2024年11月17日09:32 | 来源：新华网
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　　新华社布达佩斯11月16日电（记者陈浩）由匈中友好协会主办的中匈“链影”摄影展开幕式15日在匈牙利布达佩斯中国文化中心举行，展览共展出40幅中匈“链影”摄影比赛获奖作品。

　　中国驻匈牙利大使龚韬在开幕式上致辞说，摄影是一门超越时空和语言的艺术，从不同视角观察和诠释不同文化，促进不同国家人民之间的相互理解和尊重。本次摄影展不仅展现中匈两国丰富多彩的自然风光和人文景观，也生动呈现两国务实合作的丰硕成果和民间交往的精彩瞬间。

　　匈中友好协会主席纳吉·尤迪特·埃娃在接受新华社记者采访时表示，此次摄影比赛共收到来自中国和匈牙利的一千多份作品，生动展现了匈中人文交流的良好基础和不断深化。匈中友好协会将继续致力于促进民间交流和文化合作，推动两国关系不断深化。

　　本次摄影比赛评审团主席、匈牙利摄影家协会主席哈马里特·若尔特说，这些照片展现了两种文化如何看待彼此的独特见解，为双方提供了一次拉近彼此距离、了解彼此世界、架起沟通桥梁的机会。

　　此次展览将从11月19日起正式向公众开放，持续至2025年1月15日。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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