新华社开罗11月16日电（记者董修竹 张健）2024埃及“中国电影周”14日在埃及首都开罗举行开幕仪式。

本次“中国电影周”是第45届开罗国际电影节特别活动之一，由中国国家电影局主办，中国电影资料馆、北京市电影局承办，开罗国际电影节组委会、北京国际电影节组委会协办。

中方嘉宾在“中国电影周”开幕式上说，在中埃两国人文交流的进程中，电影作为“铁盒子里的大使”发挥了特殊的重要作用。中埃电影界、相关文化机构常年的友好交流合作，为增进两国人民相互了解与传统友谊持续发挥着积极作用。

开罗国际电影节组委会主席侯赛因·法赫米表示，中国电影佳作纷呈、制作技术先进，许多埃及黑白电影在中国先进技术的帮助下得以修复，希望未来两国能够加强电影节、电影联合摄制等方面的合作。

开幕式上，中埃双方代表还签署了北京国际电影节与开罗国际电影节的合作备忘录。

第45届开罗国际电影节13日晚开幕，将持续至22日，将展映来自世界各地约190部电影。据了解，“中国电影周”期间将放映多部中国电影，包括《解密》《走走停停》《热辣滚烫》《人生大事》等。

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