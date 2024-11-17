新华社开罗11月16日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队16日宣布击退苏丹快速支援部队对该国西部北达尔富尔州首府法希尔的进攻，打死80多名快速支援部队人员。

苏丹武装部队发表声明说，苏丹快速支援部队15日从多个方向对法希尔郊区发动大规模进攻，于当日被苏丹武装部队联合地方武装，借助战机轰炸和炮击击退。苏丹武装部队在交火中打死80多名快速支援部队人员，打伤150多人，并摧毁对方6辆作战车辆。

另据苏丹民间机构“苏丹医生网”同日发表声明说，苏丹快速支援部队15日袭击该国中部杰济拉州南部的图姆萨村，造成17人死亡、21人失踪。声明还说，苏丹快速支援部队针对该州村镇的报复行动仍在继续，在不到一个月时间里，其发动的袭击已造成1300多人丧生。

苏丹快速支援部队尚未对这两起事件作出回应。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。今年5月10日以来，苏丹武装部队联合地方武装围绕北达尔富尔州的控制权与苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗。目前，苏丹快速支援部队已控制西部达尔富尔地区除北达尔富尔州以外的其他4个州。持续一年多的武装冲突已造成约2.48万人丧生，超过1160万人流离失所。

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