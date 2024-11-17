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李在明一审被判有罪　或无缘韩国总统选举

2024年11月17日09:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月16日电 韩国首尔中央地方法院15日裁定，韩国最大在野党共同民主党党首李在明违反《公职选举法》罪名成立，对其判处监禁一年、缓刑两年。如果终审维持原判，李在明将无法参加下届总统选举。

　　据检方指控，李在明在2021年12月竞选总统期间作虚假陈述，谎称不认识牵涉一起地产腐败案的关键人物；还在2021年10月国会对京畿道政府审查中，就另一个房地产开发项目所涉用地规划问题作虚假陈述。

4月10日，在韩国首尔，韩国最大在野党共同民主党党首李在明（前排中）与共同民主党领导层共同庆祝出口民调结果大幅领先。新华社记者姚琪琳摄

4月10日，在韩国首尔，韩国最大在野党共同民主党党首李在明（前排中）与共同民主党领导层共同庆祝出口民调结果大幅领先。新华社记者姚琪琳摄

　　首尔中央地方法院认定李在明在两起事件中都撒了谎，但仅需就后者承担刑责。法院认为，在选举过程中向选民作虚假陈述，可能导致民意遭到歪曲，李在明的谎言经媒体传播影响深远，其罪责和犯罪情节“相当严重”。

　　李在明在庭审结束后告诉媒体记者，他“无法接受”这一判决，将提起上诉。

　　根据韩国相关法律，如果法院终审维持原判，李在明将失去国会议员席位，并且五年不得竞选公职，意味着他无法参加下届总统选举。

　　按韩国媒体说法，李在明被视为角逐2027年韩国总统宝座的热门人选。2022年总统选举中，李在明以微弱差距败给国民力量党候选人尹锡悦。

　　除本案外，李在明还因教唆他人作伪证、贪腐等指控受审，其中一起案件定于本月晚些时候宣判。（李富玉）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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