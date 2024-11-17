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中老“和平列车—2024”人道主义医学救援联合演习在万象开幕

2024年11月17日09:24 | 来源：新华网
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　　新华社万象11月16日电（周娜　曾理）16日上午，中老“和平列车—2024”人道主义医学救援联合演习在老挝首都万象开幕。老挝人民军总政治部、总后勤部、万象省军区领导，中国驻老挝大使馆国防武官及中老两军参演官兵参加开幕仪式。

　　仪式现场，首先奏响中老两国国歌，老挝人民军总后勤部部长、中方指导协调组组长分别致辞并宣布联合演习正式开始。

　　老挝人民军总后勤部部长坎佩少将在致辞中说，历次“和平列车”系列活动受到老军高度重视，体现出两国两军密切友好关系，“和平列车—2024”人道主义医学救援联合演习将进一步提升联合应对自然灾害的能力。

　　中方指导协调组组长赵冲大校表示，此次和平列车再次沿着中老铁路开启和平之旅、友谊之旅、健康之旅，既是贯彻落实两国两军重要合作共识的实际行动，更是深化拓展两军后勤领域交流合作的有力举措，将进一步深化两军合作交流，增进两国传统友谊。

　　双方指挥员表示，希望通过联合训练达到互学互鉴目的，提升两军联合指挥、联合救援能力，创新拓展“和平列车”医院运用模式。

　　联合演习中方总导演李振彪介绍，此次联演将持续到11月下旬，双方动用兵力近700人，围绕地震灾害国际人道主义医学救援课题开展，分为混编联合训练、全流程合练和实兵演习3个阶段，依托卫生列车、野战急救车、野战手术车、野战医技保障车、救护直升机等装备，联合开展三级救治机构开设、批量伤病员收治、卫生防疫防护、重症伤员救治、专科手术治疗、心理应激干预等专业救援课目训练。

　　演习期间，双方还将组织参观见学、文艺表演等交流活动。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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