新华社北京11月16日电 伊朗最高领袖哈梅内伊的顾问阿里·拉里贾尼15日访问黎巴嫩，与黎总理纳吉布·米卡提、国民议会议长纳比·贝里会谈。拉里贾尼表示，他此行意在表达伊方对黎方的支持。

拉里贾尼在15日举行的记者会上说，他此次到访黎巴嫩，主要目的是向黎巴嫩政府和人民表达支持。被问及美国方面所提黎以停火草案时，拉里贾尼说，伊朗不寻求阻挠任何停火努力，而是希望问题得到解决，“无论情况如何，我们都支持黎巴嫩”。

据黎方消息人士说法，此前一天，美国驻黎大使莉萨·约翰逊向贝里提交一份停火协议草案。该草案基于联合国安全理事会1701号决议，涉及13点内容，包括以色列与黎巴嫩真主党临时停火60天，其间黎政府军部署至黎南部边境。黎真主党已获知该草案内容，将在研究后向贝里说明看法。另据法新社报道，黎方官员称以色列尚未就美方所提草案作出回应。

黎真主党和以色列于2006年7月爆发大规模交火，安理会同年8月通过1701号决议，要求黎以双方停止冲突。以色列指责真主党在1701号决议通过后继续在黎南部边境保留武装，黎巴嫩方面则指责以色列战机侵犯黎领空，同样违反1701号决议。

黎总理办公室15日发表声明说，米卡提在与拉里贾尼会谈时表示，黎方希望冲突结束，1701号决议得到执行。拉里贾尼说，伊朗支持黎巴嫩政府的一切决定，尤其是涉及1701号决议。

据《华盛顿邮报》先前报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡试图优先在黎巴嫩达成停火，目的是给美国共和党政府在上任伊始送上一份“外交大礼”。以色列能源部长、以安全内阁成员埃利·科亨14日说，以色列比本轮冲突开始后的任何时候都更接近于达成一份停火协议。

以色列15日继续对黎巴嫩首都贝鲁特南郊等地发动袭击。据黎巴嫩卫生部门数据，自去年10月以来，黎以冲突已导致黎方超过3400人死亡。以方数据显示，真主党在以色列北部、以色列占领的戈兰高地和黎巴嫩南部共造成约100名以方士兵和平民死亡。（陈立希）

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