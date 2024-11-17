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美知名学者高度评价中国能源转型成就

2024年11月17日09:23 | 来源：新华网
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　　新华社巴库11月16日电（记者刘恺　孟菁）《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）正在阿塞拜疆首都巴库举行。联合国可持续发展解决方案网络负责人、美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯15日接受新华社采访时说，中国已成为能源转型领域的重要引领者，在应对全球气候变化方面的作用不可或缺。

　　萨克斯当天应邀出席全球能源互联网发展合作组织主办的“推进新能源可靠替代，加快全球气候行动”主题活动、COP29中国角“‘一带一路’应对气候变化南南合作与绿色对外开放案例与实践”主题边会等多场中方组织的活动，高度评价中国在绿色低碳高质量发展领域的成就和贡献。

11月15日，在阿塞拜疆首都巴库，联合国可持续发展解决方案网络负责人、美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯参加COP29中国角边会时讲话。新华社记者 孟菁 摄

11月15日，在阿塞拜疆首都巴库，联合国可持续发展解决方案网络负责人、美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯参加COP29中国角边会时讲话。新华社记者 孟菁 摄

　　萨克斯说，通过艰苦而漫长的努力，“中国成功建立了非凡的能源转型生态系统”。在应对全球气候变化方面，中国的作用不可或缺。

　　“中国正在快速推进能源转型，增加太阳能等绿色能源产能，这对中国绿色发展非常重要。”萨克斯说，“与此同时，中国的生产能力使世界其他国家的能源转型成为可能，中国对外出口先进的绿色能源技术，促进其他国家实现低碳发展。”

11月15日，在阿塞拜疆首都巴库，联合国可持续发展解决方案网络负责人、美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯参加COP29中国角边会时讲话。新华社记者 孟菁 摄

11月15日，在阿塞拜疆首都巴库，联合国可持续发展解决方案网络负责人、美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯参加COP29中国角边会时讲话。新华社记者 孟菁 摄

　　萨克斯建议，世界各国应在可再生能源领域建立良好的全球伙伴关系，而共建“一带一路”倡议就是一种建立并深化伙伴关系的方式，该倡议已经通过实践证明了自身生命力。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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