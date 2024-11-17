亚太要继续做推动经济全球化的火车头，必须擦亮开放亚太、包容亚太的金字招牌，打造绿色亚太、数字亚太的新招牌，推动构建亚太命运共同体

当地时间11月15日上午，习近平主席向在秘鲁利马举行的亚太经合组织工商领导人峰会发表书面演讲。围绕“亚太经济何去何从”这一重大课题，习近平主席深刻总结亚太发展的成功经验，提出携手推动普惠包容的经济全球化的中国主张，深刻阐释中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化的世界意义，为亚太大家庭共同发展擘画新的蓝图。

亚太经合组织的发展顺应经济全球化大潮，亚太国家已经深度融入经济全球化，成为一荣俱荣、一损俱损的利益共同体、命运共同体。尽管单边主义、保护主义蔓延，世界经济碎片化加剧，但经济全球化发展大势从未改变。新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界经济数字化、绿色化、智能化进程不断加快，为经济全球化再度加速蓄积了强劲动能。亚太经合组织要正确引导经济全球化方向，推动经济全球化更多释放正面效应，进入更有活力、更加包容、更可持续的新阶段。

着眼于让经济全球化更好惠及不同国家、不同群体，习近平主席强调携手推动普惠包容的经济全球化，提出“坚持创新驱动，推动世界经济强劲增长”“坚持与时俱进，推动全球经济治理体系改革”“坚持以人为本，推动解决发展失衡问题”，对凝聚亚太发展共识、共创繁荣美好未来提供重要指引。新形势下，要向科技创新要生产力，充分发挥人工智能等新兴技术的赋能作用，帮助发展中国家加强科技能力建设，助力知识和技术全球流动。要坚持共商共建共享原则，推动全球经济治理体系更好反映世界经济格局新现实，不断提升“全球南方”的代表性和发言权，确保各国在国际经济合作中权利平等、机会平等、规则平等。各国共同发展才是真发展。要坚持以人为本，注重在经济发展中保障民生，培育包容普惠的发展环境，加速落实联合国2030年可持续发展议程，促进各国平衡充分发展。

几十年来，亚太地区经济保持了强劲增长，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”。亚太的成功源于始终致力于维护地区和平稳定，源于始终坚持真正的多边主义和开放的区域主义，源于始终顺应经济全球化大势、坚持互利共赢和相互成就。放眼未来，亚太要继续做推动经济全球化的火车头，必须擦亮开放亚太、包容亚太的金字招牌，打造绿色亚太、数字亚太的新招牌，推动构建亚太命运共同体。

中国的发展离不开亚太，也将进一步造福亚太。中国是13个亚太经合组织经济体最大贸易伙伴，对亚太经济增长贡献率达64.2%，带动地区37.6%的货物贸易增长和44.6%的服务贸易增长，始终是亚太区域合作的动力源和推进器。今年7月召开的中国共产党二十届三中全会提出要在5年内完成300多项重要改革举措，这将为中国经济社会发展注入强大动力，也将为世界发展带来新的更多机遇。中国将全面深化改革、推动高质量发展、坚定不移走绿色发展之路、建设更高水平开放型经济新体制，继续为全球经济注入强劲动能，引领世界经济提质增效，为全球绿色转型提供重要动力，继续和世界分享中国发展机遇。这不仅是中国对推进亚太合作、携手构建亚太命运共同体的坚定承诺，更是中国面向世界、面向未来、面向共同发展的长远思考。

浩瀚的太平洋，汇聚千流、连通四海。只要践行开放联通精神，太平洋就能变为促进繁荣增长的通途。亚太伙伴应把握时代大势，加强团结合作，共迎全球性挑战，携手推进共同繁荣，开创人类更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2024年11月17日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)