本报记者 张朋辉

亚太经合组织工商领导人峰会会场外标识。

本报记者 王 迪摄

2024年亚太经合组织会议新闻中心。

本报记者 张朋辉摄

2024年亚太经合组织会议新闻中心外景。

本报记者 谢佳宁摄

中秘建设者在中铁二十局承建的秘鲁安第斯国家公路施工现场。

张 魏摄

人们从2024年亚太经合组织会议标识前走过。

玛丽安娜·巴索摄（新华社发）

亚太经合组织工商领导人峰会会场远景。

本报记者 王 远摄

11月15日至16日，亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议在秘鲁首都利马举行。面对世界经济增长乏力等挑战，亚太经合组织成员聚焦“赋能、包容、增长”的会议主题，为推动亚太区域经济一体化、促进世界经济增长凝聚信心与合力。

2013年以来，习近平主席出席或主持历次亚太经合组织领导人非正式会议并发表重要讲话，阐明亚太合作初心，凝聚亚太合作共识。多国人士表示，中国是亚太区域合作的动力源和推进器，中国方案、中国智慧促进亚太发展繁荣，为续写“亚太奇迹”贡献重要力量。

凝聚发展共识

推动务实合作

“亚太的成功源于我们始终致力于维护地区和平稳定，源于我们始终坚持真正的多边主义和开放的区域主义，源于我们始终顺应经济全球化大势、坚持互利共赢和相互成就。”11月15日，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表的书面演讲中指出。

此前一天，习近平主席同秘鲁总统博鲁阿尔特在利马总统府以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。钱凯港顺利开港，引起各方关注。连日来，“钱凯”也成为亚太经合组织会议会场内外各方提到的高频词。

墨西哥国际政治专家赫拉尔多·托雷斯·巴尔德斯认为，钱凯港是中国携手亚太经合组织成员共同发展的典范。“这座港口拉近了中国与拉美的距离，也将成为秘鲁和周边国家经济发展的新引擎。中国是亚太绝大多数经济体的主要贸易伙伴，各方期待携手中国共同发展。”

亚太地区人口占世界的1/3，经济在全球占比超过六成，贸易占比近一半……这里汇集了古老文明和新兴力量，是全球经济最具活力的地区，也是世界经济增长的重要引擎。

近年来，面对单边主义、保护主义蔓延，世界经济碎片化加剧等风险挑战，中方秉持合作初心，始终高举开放包容、互利共赢的旗帜，与各经济体携手同行，推动区域经济一体化和可持续增长，为亚太地区繁荣发展作出重要贡献。

雅万高铁让印度尼西亚迈入“高铁时代”，中国数字技术平台帮助巴布亚新几内亚等小岛屿发展中国家提升应对气候变化能力，中企参与的“乡村数字互联”项目改善智利农村地区民众生活……中国是亚太区域合作的倡导者，更是推动各方互利共赢的行动派。

印尼交通部长布迪·卡里亚·苏马迪表示，中国不仅带来先进的高铁技术，还帮助培训本地技术人员，雅万高铁的成功运营显著提升了印尼在全球尤其是在东南亚地区的竞争力。

会议期间，秘鲁手工艺人向远道而来的记者们展示他们制作的手工艺品。“中国的电商直播十分发达，这种成功带货的做法值得秘鲁借鉴。”秘鲁国会议员、秘中友好小组主席古斯塔沃·科尔德罗表示，希望学习中国发展经验，促进秘鲁经济多元发展。

坚持开放包容

促进贸易畅通

11月14日，在习近平主席和博鲁阿尔特总统共同见证下，中秘签署自贸协定升级议定书。自贸协定升级议定书的签署有利于深挖双边贸易投资合作潜力，为两国企业创造更好的营商环境，进一步保护和促进双向投资，为两国企业和人民带来更多实实在在的利益。签署自贸协定升级议定书也体现了两国支持多边主义和开放的区域主义的共同意愿和坚定决心，向国际社会发出了反对贸易保护主义和单边主义的强烈信号。

开放则兴，封闭则衰。亚太区域合作能取得今天的成就，是亚太各经济体共同努力的结果，关键是坚持开放包容精神。提出树立亚太命运共同体意识，倡导共建互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，勾画全方位互联互通蓝图，维护全球供应链畅通稳定……中方倡导真正的多边主义，始终坚定推动普惠包容的经济全球化，不断为促进地区和世界经济增长注入动能。

“中国一向倡导构建亚太命运共同体，是多边主义和自由贸易的坚定捍卫者，在亚太经合组织中发挥重要引领作用。”韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，中国强调合作而非对抗，赞同市场开放而非制造贸易壁垒，支持多边框架而非单边行动，这些都有助于促进区域和平稳定和发展繁荣。

目前，中国是13个亚太经合组织经济体最大贸易伙伴，对亚太经济增长贡献率达64.2%，带动地区37.6%的货物贸易增长和44.6%的服务贸易增长。积极推动建设中国—东盟自贸区，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，携手各方高质量共建“一带一路”……中国推动亚太开放合作的举措实实在在。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，当今世界面临不确定性。在这种背景下，中国主张秉持亚太经合组织的合作初心，全面平衡落实亚太经合组织2040年布特拉加亚愿景，推进区域经济一体化，建设开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，为促进亚太和世界经济增长注入新动力。

共享中国机遇

助力亚太繁荣

亚太国家已经深度融入经济全球化，成为一荣俱荣、一损俱损的利益共同体、命运共同体。中国的发展受益于亚太，也用自身发展回馈亚太。习近平主席强调：“我们要正确引导经济全球化方向，不能走少数国家独占霸权的老路。我们要推动经济全球化更多释放正面效应，进入更有活力、更加包容、更可持续的新阶段。”

刚刚落下帷幕的第七届中国国际进口博览会，吸引了152个国家、地区和国际组织，近3500家参展企业，数十万名专业观众参与，不少亚太经合组织成员企业代表团收获满满。

中国坚持开放、扩大开放、提升开放，为亚太地区提供更广阔市场，为全球经济增长注入稳定性。今年前10个月，中国对亚太经合组织其他经济体进出口达21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占中国进出口总值近六成。在亚太经合组织工商咨询理事会成员甲森西·巴吞沙看来，中国在亚太经合组织中发挥着关键作用，通过不断深化与其他经济体的经贸合作，持续为亚太繁荣稳定贡献力量。

马来西亚国会议员、区域策略研究所主席李健聪表示：“多年来，中国坚定维护多边贸易体系，积极推动区域经济一体化，倡导消除贸易壁垒，推动绿色经济议程，积极应对气候变化，在亚太经合组织中发挥着日益重要的作用。”

中国积极推进共建“一带一路”同各方发展战略对接，推进高质量共建“一带一路”走深走实。中国已与22个拉美和加勒比国家签署共建“一带一路”谅解备忘录，中拉年贸易额近5000亿美元。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会统计显示，2000年至2022年，中拉货物贸易总额增长35倍。该组织日前发布的《2024拉美和加勒比地区国际贸易展望》报告预计，中国今年将是该地区出口增长最快的市场。

“中方愿继续扩大进口秘鲁特色优质农产品，鼓励有实力的中国企业赴秘鲁投资兴业，为当地发展作出应有贡献”“中方愿同新方加强在联合国、亚太经合组织等多边舞台上合作，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化”“中国坚定不移扩大高水平对外开放，欢迎更多韩国企业来华投资兴业”……在利马，中国向各方发出邀约。在进一步全面深化改革、推进中国式现代化的进程中，中国将建设更高水平开放型经济新体制，出台更多自主开放和单边开放政策，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，继续和世界分享中国发展机遇。

大时代需要大格局，大格局需要大智慧。各方应以亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议为契机，践行真正的多边主义，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，共同打造亚太发展的下一个“黄金三十年”。中国将持续推进中国式现代化，不断扩大高水平对外开放，以中国新发展为世界提供新机遇。

（本报记者王远、谢佳宁、杨一、王新萍参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月17日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)