新华社特古西加尔巴11月15日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠11月13日至15日率全国人大代表团访问洪都拉斯。在特古西加尔巴，李鸿忠拜会洪都拉斯总统卡斯特罗，同国民议会主席雷东多举行会谈。

李鸿忠表示，此访目的是推动落实习近平主席和卡斯特罗总统达成的重要共识。中洪建交一年多来，在两国元首引领下，双边关系实现跨越式发展，展现广阔前景。中方始终从增进两国人民福祉的长远角度看待中洪关系，坚定支持洪方维护主权独立、促进发展和改善民生，使两国成为相互尊重、平等互利、共同发展的好朋友、好伙伴。相信洪方将恪守一个中国原则，在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予支持。中国全国人大愿同洪国民议会加强多层次、多领域、多形式交流，积极为深化务实合作和人员往来营造良好法治环境，厚植两国友好的民意基础，助力中洪关系健康稳定发展。

洪方表示，同中国建交是洪都拉斯作出的正确选择，得到越来越广泛、坚实的民意支持。洪高度重视发展对华关系，坚定坚持一个中国原则，愿同中方一道努力，不断增进政治互信，着力加强经贸、投资等领域务实合作，密切政党、立法机构、地方和人文交流，推动两国关系持久发展、不断深化，结出更多丰硕成果。

《 人民日报 》（ 2024年11月17日 03 版）

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